Almeno nella foto, sembrano essere un cuore e un'anima soli: Michael Jackson, lo scimpanzé Bubbles e un bulldog senza nome. Immagine: Keystone

Michael Jackson amava gli animali, in particolare lo scimpanzé Bubbles. Oggi la scimmia ha 41 anni e vive in un parco per primati. Il portale online TMZ ha chiesto alla persone che se ne occupa come sta. Ecco le risposte.

Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te Bubbles è diventato famoso in tutto il mondo come lo scimpanzé di Michael Jackson. Ha viaggiato su tutto il globo terraqueo con il Re del Pop e sapeva persino ballare il celebre «moonwalk».

Oggi l'animale, 41 anni, vive nel parco dei primati Center for Great Apes in Florida, negli Stati Uniti.

«Bubbles sta vivendo una bella vita da primate anziano», dice Patti Ragan, fondatrice del parco. Mostra di più

Era il 25 giugno del 2009, ossia 15 anni fa, quando il portale online «TMZ» lanciò l'allarme. Poco dopo arrivò la certezza: i media statunitensi, citando i medici legali di Los Angeles, riferirono che Michael Jackson era morto.

Durante la vita del Re del Pop, il suo scimpanzé Bubbles era diventato famoso quasi quanto il suo padrone. Il rapporto era così stretto che l'artista Jeff Koons ha immortalato il duo in una statua di porcellana placcata in oro.

«Bubbles conduce una bella vita da primate anziano»

Bubbles è nato nel 1983 in un laboratorio di ricerca biomedica di Austin, in Texas, prima che Michael Jackson lo accogliesse. Oggi lo scimpanzé 41enne vive al Primate Park Centre for Great Apes, nello Stato americano della Florida.

Il portale online statunitense «TMZ» ha chiesto come se la passa lo scimpanzé oggi e può riferire notizie positive: «Bubbles sta vivendo una buona vita da primate anziano».

Sono persino diventati un'opera d'arte: Jeff Koons ha immortalato Michael Jackson e il suo scimpanzé Bubbles in una statua di porcellana placcata in oro. Immagine: Wolfgang Kuhn/United Archives via Getty Images

«Sebbene sia fotogenico, è difficile fotografare Bubbles perché non ama la macchina fotografica», continua il sito web del Centro per le grandi scimmie.

È un rappresentante gentile e artistico della sua specie. Di tanto in tanto, tuttavia, Bubbles sputa acqua agli sconosciuti o lancia loro della sabbia «solo per vedere come reagiscono».

«Bubbles non mostra segni di maltrattamenti precedenti»

Secondo Patti Ragan, fondatrice del Centro per le grandi scimmie, Bubbles ama divertirsi con i suoi simili ed esplorare il sistema di tunnel. Ha un'inclinazione artistica, tanto che di tanto in tanto l'animale prende in mano un pennello per dipingere quadri.

Secondo «TMZ», i costi di cura di Bubbles (circa 27.000 dollari all'anno) sono sostenuti dall'organizzazione «Estate of Michael Jackson».

I fan di Michael Jackson fanno sempre regali alla scimmia. L'animale viene inoltre visitato dall'ex avvocato di Jackson e da alcuni membri della famiglia.

In passato sono circolate ripetutamente voci di presunti attacchi violenti a Bubbles quando ancora viveva nel Neverland Ranch di Jackson, nella Santa Ynez Valley, nello Stato americano della California.

Secondo gli operatori del Centro per le grandi scimmie, ciò non può essere confermato. «Bubbles non mostra segni di precedenti abusi», si legge su TMZ.