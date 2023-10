Fabrizio Corona

L’imprenditore sbandiera nuovi scoop: «Abbiamo intercettazioni: uno scommetteva sulla squadra, era in panchina in Coppa Italia».

È prevista per oggi pomeriggio alle 16.00 una nuova rivelazione sulle scommesse illecite nel mondo del calcio, dopo il Fagioli-gate. A promettere lo scoop è Fabrizio Corona che sul sito Dillingernews svelerà altri due nomi, come anticipato su una recente storia Instagram.

«Abbiamo telefonate e intercettazioni. Parliamo di ragazzi che scommettono per adrenalina e divertimento su altre partite. Uno di questi ha scommesso sulla sua squadra quando giocava in quella squadra. Era in panchina in una partita di coppa Italia», ha spiegato Corona intervenuto a 7Gold sull’argomento.

Le rivelazioni arrivano dopo che la procura di Torino ha aperto un fascicolo d'indagine sul centrocampista Nicolò Fagioli per aver scommesso su piattaforme online illegali, e quindi non autorizzate dall'Agenzia dei Monopoli di Stato.

A darne per primo notizia due mesi fa era stato proprio Corona. «Quando ho saputo la notizia non ci credevo, perché di solito a pelle riesco a capire come sono fatte le persone, anche guardando semplici fotografie, video e immagini. La notizia, infatti, mi ha sconvolto. Lo scrivere a tutte le ragazze in direct su Instagram è una prassi comune del giovane calciatore medio senza arte né parte mentale, o cerebrale, ma avere una grave dipendenza dalle scommesse/gioco, ludopatia, specie a 20 anni, è un problema a dir poco clamoroso».

Covermedia