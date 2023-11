Cristina Scuccia

L’ex suora 35enne ha scoperto la sua intolleranza al glutine, che provoca un’infiammazione permanente dell’intestino.

Dopo aver completato le analisi, Cristina Scuccia ha scoperto di essere celiaca.

Una malattia infiammatoria che coinvolge l’intestino, provocata dall’ingestione del glutine, una proteina che nei soggetti predisposti non viene metabolizzata.

«È da un po’ di tempo che avevo qualche dubbio, ho fatto le analisi ed ecco qua», esordisce l'ex suora in un video postato su Instagram dove propone l’audio di una chiamata del cugino, medico di professione, che le conferma la diagnosi.

«Hey Cri, ce l’abbiamo fatta: ti devo dare questa brutta notizia. Abbiamo la conferma della celiaca», dice il cugino nell’audio, seguito a ruota dalla Scuccia che commenta la novità.

«Forse non ho ancora realizzato bene questa cosa, non so se sono pronta a questo cambio radicale alimentare. Ho voluto condividere con voi questa cosa perché magari tra voi c'è qualche celiaco e può darmi qualche consiglio, ma anche per sdrammatizzare», ha infine chiarito per stemperare la tensione.

Covermedia