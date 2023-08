Cristina Scuccia

L’ex suora non farà più parte del programma di Carlo Conti come annunciato inizialmente.

L’ex naufraga de «L’Isola dei Famosi» è stata sostituita a «Tale e Quale Show» da Jo Squillo.

Cristina Scuccia doveva far parte del fortunato varietà di Rai Uno – in partenza il prossimo venerdì 22 settembre – ma all’ultimo il suo nome è sparito dal cast ufficiale.

Inizialmente si è parlato di un mancato accordo tra la 35enne e la produzione ma il vero motivo sarebbe un altro.

«Cristina avrebbe richiesto espressamente di non imitare personaggi trasgressivi e di non volere cantare un certo tipo di canzoni. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti», ha spifferato una fonte al settimanale DiPiù.

Il nome della Scuccia è così saltato all’ultimo e sostituito da Jo Squillo, che si unisce a: Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì, Ginevra Lamborghini, Lorenzo Licitra, Scialpi, Gaudiano, Alex Belli.

Secondo indiscrezioni nella prossima stagione televisiva l’ex suor Cristina potrebbe entrare nella Casa del «Grande Fratello Vip».

Covermedia