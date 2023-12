Barbie

Record di candidature per il film diretto da Greta Gerwig.

«Barbie» riscrive la storia dei Critics Choice Awards. Il film diretto da Greta Gerwig – dopo il boom di incassi ai box office -, ha ottenuto ben 18 nomination, stabilendo così un nuovo record per la prestigiosa kermesse cinematografica.

La pellicola è candidata per i premi di Miglior Film, Migliore regia, Migliore sceneggiatura originale, Migliore attrice per Margot Robbie, Migliori attore e attrice non protagonisti rispettivamente per Ryan Gosling e America Ferrera.

Appena tre giorni fa, «Barbie» aveva ottenuto nove nomination ai Golden Globes.

Il film è candidato anche per i premi Migliore canzone originale sia ai Globes, sia ai Critics Choice Awards grazie a Dua Lipa con «Dance the Night», Billie Eilish con «What Was I Made For?» e Gosling con «I’m Just Ken».

Seguono con tredici nomination ciascuno «Oppenheimer» di Christopher Nolan e «Povere Creature!» di Yorgos Lanthimos, entrambi candidati come Migliore Film, così come «Il colore viola», «American Fiction», «The Holdovers – Lezioni di vita», «Killers of the Flower Moon» e «Saltburn».

La cerimonia verrà condotta da Chelsea Handler il 14 gennaio.

Covermedia