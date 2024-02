Dove Cameron

Durante i Grammy losangelini, la coppia ha rubato la scena ai colleghi vip.

Damiano David, il carismatico frontman dei Maneskin, e Dove Cameron, stella di Disney Channel, hanno ufficializzato la loro relazione davanti alle telecamere.

La coppia ha fatto la sua prima apparizione ufficiale insieme durante il party dei Grammy, tenutosi il 3 febbraio 2024, lasciando tutti senza parole. Tra baci appassionati e abbracci affettuosi, Damiano e Dove hanno dimostrato di essere profondamente innamorati, confermando le voci e le speculazioni che circolavano da tempo.

Per Damiano questa relazione segna un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale dopo la fine della sua lunga storia con Giorgia Soleri. La coppia ha deciso di fare un passo avanti, presentandosi insieme in pubblico, e scegliendo un evento di portata mondiale per ufficializzare la love story.

La storia tra Damiano e Dove è però fiorita ben prima che i paparazzi li immortalassero insieme. Dalle spiagge di Sydney alle metropoli di New York e Los Angeles, i due si sono frequentati a lungo prima del coming out.

Ecco chi è Dove Cameron

Dove Cameron, nata nel 1996 e cresciuta a Bainbridge Island, Washington, ha iniziato la sua carriera sul piccolo schermo con il ruolo di una delle Gemelle Rooney nella serie Disney Channel «Liv e Maddie». Da lì, la sua carriera ha preso il volo, portandola a interpretare ruoli in «Cloud 9», la saga «Descendants» e serie televisive come «The Mentalist», «Shameless» e «Agents of Shields».

Ma Dove non è solo un'attrice di talento: è anche una cantante affermata, grazie a hit come «We Belong» e «Boyfriend» che hanno scalato le classifiche internazionali.

Covermedia