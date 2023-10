Daniel Radcliffe

David Holmes riportò una grave lesione spinale sul set di «Harry Potter e i doni della morte Parte 1» del 2010.

Daniel Radcliffe ha prodotto un documentario su David Holmes, sua controfigura di «Harry Potter, rimasta paralizzata.

L’uomo stava lavorando sul set di «Harry Potter e i doni della morte Parte 1», film risalente al 2010, quando, a seguito di un grave incidente, riportò una lesione spinale.

David, che oggi ha 42 anni, è rimasto paralizzato dal collo in giù dopo aver sbattuto violentemente contro un muro durante una scena acrobatica.

Il documentario prodotto per HBO, «David Holmes: The Boy Who Lived», è stato realizzato per raccontare quanto avvenuto sul set e mostrare i traguardi raggiunti da David grazie alla sua forza e alla sua abnegazione.

«È una grande fonte di forza e ispirazione» per Daniel, 34 anni, e per gli altri membri del team di stunt.

Disponibile tra pochi giorni

Il documentario, diretto dal regista britannico Dan Hartley, conterrà «filmati girati nel corso dell’ultima decade, materiale esclusivo sul lavoro di stunt di Holmes, scene della sua vita di tutti i giorni, interviste intime con David, Daniel Radcliffe, amici, familiari ed ex membri del team».

David, un ex ginnasta proveniente dall’Essex, ha annunciato l’uscita del documentario tramite Instagram. «Finalmente, il giorno è arrivato», ha scritto a commento di una foto con Daniel. «Ora posso condividere con tutti voi i segreti di questo progetto, per cui sono serviti quattro anni di duro lavoro, per creare questo film: THE BOY WHO LIVED».

«Essere una controfigura era la mia vocazione e farlo per Harry è stato il miglior lavoro del mondo».

Nel 2020, Daniel collaborò con David per il lancio del suo podcast «Cunning Stunts».

Il nuovo documentario invece debutterà su HBO il 15 novembre.

Covermedia