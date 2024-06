Daniel Radcliffe

L'attore è stato premiato a New York per la sua interpretazione di Charley Kringas in «Merrily We Roll Along».

Covermedia

Daniel Radcliffe si è aggiudicato un prestigioso premio alla cerimonia dei Tony Awards, tenutasi a New York.

La star di «Harry Potter» ha trionfato come Miglior attore in un musical per il ruolo di Charley Kringas in «Merrily We Roll Along».

Oltre a Radcliffe, il cast dello show è composto anche da Jonathan Groff e Lindsay Mendez, mentre le musiche sono ad opera di Stephen Sondheim.

Il musical racconta la storia a ritroso di tre amici, Charlie, Franklin (Groff) e Mary (Mendez): dalla loro disillusa mezza età fino al loro ottimismo giovanile, quando si incontrano per la prima volta sul tetto di un condominio di New York.

Radcliffe ha esordito a Broadway nel 2008 nei panni di Alan Strang in «Equus». Poco dopo è tornato sul palco per interpretare J Pierrepont Finch in «How to Succeed in Business Without Really Trying» e Jim in «The Lifespan of a Fact».

Grazie a «Merrily We Roll Along», l'attore britannico si è aggiudicato il suo primo Tony Award in carriera, battendo altre star come Roger Bart (Back To The Future), Joshua Boone (The Outsiders), Brandon Victor Dixon (Hell's Kitchen), Sky Lakota-Lynch (The Outsiders), e Steven Skybell (Cabaret at the Kit Kat Club).

