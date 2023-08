Daniela Ferolla

La conduttrice sarà il volto del morning show accanto al collega Massimiliano Ossini, al via lunedì 11 settembre dalle 8.30 su Rai1.

Partirà lunedì 11 settembre dalle 8.30 su Rai1, il morning show «UnoMattina», che vedrà Daniela Ferolla al suo debutto in studio.

Accanto a lei anche il riconfermato Massimiliano Ossini, che lo scorso anno ha dato con successo il buongiorno agli italiani.

Dal lunedì al venerdì la Ferolla, new entry della stagione 2023/2024 disquisirà su temi di attualità, lifestyle e argomenti legati al mondo femminile.

La sveglia mattutina non preoccupa la conduttrice che ammette: «Non bevo caffè, preferisco il tè verde, sono molto salutista, me l'hanno insegnato i miei nonni, mia mamma e in base le stagioni cerco sempre di mangiare prodotti italiani e di stagione…», ha spiegato durante il Tg1 in un'intervista a Giorgia Cardinaletti.

«Piano piano, eccomi qui»

«Condurre programmi on the road per quasi 10 anni è stato il lavoro più bello di mondo, con la Rai ho imparato tanto a livello professionale e umano; sei on the road in posti bellissimi, a contatto con l'Italia vera.»

«La mia carriera è stata volutamente graduale; ad un certo punto ho voluto giocarmi al meglio quello che la vita mi aveva dato e mi sono detta che dovevo studiare, bisogna essere preparati, mi sono laureata prima in Scienza della Comunicazione e poi in giornalismo... piano piano, eccomi qui!».

Covermedia