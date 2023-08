Daniele Bossari

Da oggi 22 agosto, ogni martedì alle 21.25, il conduttore tornerà a vestire i panni dell'indagatore dell’occulto, tra case infestate e apparizioni misteriose.

Riparte stasera la nuova stagione de «Il Boss del paranormal» capitata da Daniele Bossari che per DMax si cala ancora una volta nel ruolo dell'indagatore dell’occulto.

L’appuntamento è ogni martedì alle 21.25 su DMax: un totale di sedici nuovi episodi, prodotti da Mrk Productions per Warner Bros.

Il programma ruota attorno ad episodi paranormali, cercando di attribuire una spiegazione logica ad avvenimenti altrimenti inspiegabili.

«Amo moltissimo il «Boss del paranormal» perché rappresenta le mie passioni sin da bambino, quando passavo l'estate a leggere Dylan Dog e Stephen King. O a vedere film come «Nightmare» e «L’esorcista»», racconta all'ANSA Bossari.

«Il set rappresenta un po' il mio mondo interiore»

«Stagione dopo stagione il set rappresenta un po' il mio mondo interiore, i miei incubi, ma sempre con ironia. Oggi sto bene. Sotto controllo, ma in un momento di grande felicità e armonia. Soprattutto, il mio grande esercizio è non proiettarmi troppo nel futuro con ansie e preoccupazioni, ma godermi davvero il presente: questa nostra intervista, il prosciutto e melone a pranzo, il pomeriggio in giro a Città di Castello», continua Daniele.

«L’idea – prosegue – è sempre mostrare i documenti raccolti da videocamere di sorveglianza, smartphone, telecamere in auto e strumenti sofisticatissimi nel caso di investigatori professionisti. C'è un po' di tutto, almeno nell'immaginario, dagli eventi più strani accaduti a livello internazionale ai contributi inviati dai telespettatori italiani. Per la prima volta, poi, ci dedicheremo anche ai jinn, i geni della cultura araba che abitano nelle lampade».

Covermedia