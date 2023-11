Daniele Interrante

Dura la replica dell’ex tronista che ha risposto per le rime alle dichiarazioni rilasciate dalla showgirl durante l’ospitata a «Belve».

Raggiunto da Fabrizio Corona, l’ex tronista Daniele Interrante ha sparato a zero su Melissa Satta, che - ospite a «Belve» - si era sbottonata sulla loro relazione. «Ero io il maschio che portava i pantaloni», aveva detto davanti alle telecamere l’ex Velina parlando a Francesca Fagnani.

«Non ho visto tutta l’intervista a Belve, ma qualche pezzo. Siamo stati insieme qualche anno e io l’ho aiutata all’inizio», spiega Interrante sul sito Dillinger, gestito da Fabrizio Corona. «Se mi pento di averla portata in questo ambiente? Se dovessimo pensare al merito, ad oggi, io a Melissa Satta non farei fare nemmeno le previsioni del tempo», continua il 42enne.

«Non mi piace vantarmi, ma sicuramente sì: deve il suo successo a me. Le detti dell’ingrata perché in un’intervista parlò bene di tutti i suoi ex tranne me. Forse non sono abbastanza tamarro o non faccio il calciatore… Sono sempre stato io a portare i pantaloni, i suoi si fidarono nel farla venire a Milano, ho trovato casa, comprato una macchina».

Covermedia