David Beckham si rammarica del giorno del suo matrimonio. Ecco perché

Victoria Adams, Posh Spice delle Spice Girls, mostra il suo anello di fidanzamento, mentre lei e l'allora stella del calcio del Manchester United David Beckham lasciano l'hotel vicino a Chester in Inghilterra, domenica 25 gennaio 1998, dove hanno fatto l'annuncio del loro futuro matrimonio. KEYSTONE

Quando David Beckham ripensa al giorno del suo matrimonio insorgono in lui anche dei brutti sentimenti. Per sua moglie Victoria invece è completamente diverso: anche 24 anni dopo il loro lussuoso matrimonio, lei è ancora entusiasta della cerimonia glamour.

Hai fretta? blue News riassume per te David Beckham prova dei sentimenti di disagio quando ripensa al suo matrimonio.

La coppia inglese è convolata a nozze 24 anni fa.

L'ex calciatore ha lasciato la maggior parte dei preparativi per la cerimonia a sua moglie Victoria, cosa di cui in seguito si è pentito. Mostra di più

È convolato a nozze il 4 luglio del 1999 con Victoria Caroline Adams che, per l'occasione, indossava una tiara e una collana con la croce. David Beckham aveva invece delle mèches bionde tra i capelli. Entrambi gli sposi erano vestiti interamente di bianco.

Un calciatore di fama mondiale sposa una cantante di altrettanta fama mondiale. È stato il matrimonio dell'anno. E il ricevimento sarebbe costato ben mezzo milione di franchi.

Le nozze hanno avuto luogo al castello di Luttrellstown in Irlanda. Dopo il lussuoso evento, i Beckham sono diventati una delle coppie di celebrità più ricercata della Gran Bretagna.

Non è il giorno più bello della vita di David

Molte persone sposate rispondono «il mio matrimonio» quando gli viene chiesto quale sia il giorno più bello della loro vita. Ma non è così per David Beckham.

Ed è sorprendente che l'ex calciatore professionista non abbia solo bei ricordi del giorno in cui convolò a nozze. Non c'è da preoccuparsi, non è quello che si potrebbe pensare.

No, David non si pente di aver sposato Victoria, la sua attuale moglie, ma ripensando a quel giorno, ha avuto dei problemi con lo stile esageratamente glamour della cerimonia.

Gli invitati alla festa indossavano tutti degli abiti viola brillante, mentre gli sposi sedevano su delle sedie dorate.

Nel nuovo documentario Netflix «Beckham», il 48enne dice: «Penso di aver preso spunto da Victoria, ma a cosa stavamo pensando?».

Victoria: «È stato divertente»

Al contrario, Victoria non ha sensazioni negative quando ripensa al loro matrimonio. Nella docuserie afferma: «È stato divertente. Non eravamo preoccupati di cosa avrebbe detto la gente».

L'ex cantante delle «Spice Girls», oggi stilista e imprenditrice di successo, ammette però di non essere del tutto sicura della scelta delle due sedie dorate: «Non so da dove venivano quei troni».