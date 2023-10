David e Victoria Beckham John Rainford/Cover Images

David e Victoria Beckham sono una coppia da quasi 25 anni. Il documentario di Netflix intitolato semplicemente «Beckham» analizza l'inizio della relazione tra la stella del calcio e la «Spice Girl».

Hai fretta? blue News riassume per te David e Victoria Beckham sono sposati da 24 anni e hanno quattro figli.

La coppia si è incontrata durante una partita di calcio a Manchester dopo che Victoria ha «pedinato» il calciatore.

I due descrivono il loro incontro come un «amore a prima vista». Mostra di più

All'inizio di ottobre la famiglia Beckham ci permetterà di scoprire in un modo mai avvenuto prima il proprio sofisticato modello di business. Prenderà infatti il via su Netflix la serie - in quattro parti - intitolata proprio «Beckham». Un assaggio di quello che vedremo sui piccoli schermi ci viene dato dal trailer.

David (48) e Victoria Beckham (49) non mancano mai di mettersi sotto i riflettori o di far sapere qualcosa di loro. Insieme, ad esempio, hanno ben 115 milioni di follower su Instagram, piattaforma che alimentano costantemente con contenuti.

Il calciatore posta foto della sua ex carriera sportiva, mentre la moglie presenta i suoi nuovi modelli. Anche la loro vita famigliare con Brooklyn (24 anni), Romeo (21 anni), Cruz (18 anni) e Harper (12 anni) non deve venire assolutamente dimenticata: ecco perché ci sono molte foto che li ritraggono a cena insieme o mentre svolgono altre attività in famiglia.

Amore a prima vista

Il trailer di «Beckham» fa luce sulla relazione tra David e Victoria, come ad esempio il fatto che il manager della cantante le abbia chiesto di mantenere il segreto. O come lei stessa ammette: «Qualcuno direbbe che l'ho perseguitato. In realtà andavo alle partite solo per vederlo».

Nella sala dei calciatori, tutti erano al bar, solo David parlava con i suoi genitori, continua Victoria. «Anche io sono molto legata alla mia famiglia e ho amato questo lato di lui».

Tuttavia, i due si sono parlati solo diverse settimane dopo a Manchester, sempre durante una partita di calcio. «Ho pensato che fosse fantastica», ha dichiarato Becks al conduttore del talk show statunitense Jimmy Fallon (49 anni). «Aveva già bevuto qualche drink, quindi ho pensato: perché no? Cercherò di avere il suo numero. Abbiamo parlato per circa un'ora».

Victoria gli ha poi scritto il numero su un biglietto del treno, con il quale era arrivata quel giorno: «Ce l'ho ancora», dice un entusiasta David. Fu amore a prima vista.

«Il calcio è sempre venuto prima, poi più niente»

L'ex calciatore confessa però anche un'altra cosa: i suoi genitori non erano fan della relazione con la cantante.

L'entusiasmo della stampa è stato gigantesco, visto che si stava parlando della stella del calcio che frequentava la «Spice Girl»: «Avevamo paura che avrebbe perso tutto ciò per cui aveva lavorato», ha spiegato la madre di David Beckham, Sandra Georgina West (74), in un estratto del documentario. «Il calcio era sempre venuto prima di tutto, poi più niente».

Ma ancora oggi David e Victoria sono una coppia: 25 anni fa si frequentavano in segreto: «Ci incontravamo nei parcheggi. Ma questa cosa sembra più squallida di quanto non sia stata», racconta Victoria. Nel frattempo, la coppia è sposata da oltre 24 anni.