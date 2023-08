David e Victoria Beckham al loro arrivo al matrimonio di Harry and Meghan il 19 maggio 2018. KEYSTONE

Il principe Harry e la duchessa Meghan avrebbero litigato con David e Victoria Beckham. Ora un esperto reale ci spiega come si è arrivati a questa rottura, che sembra essere davvero profonda.

Hai fretta? blue News riassume per te L'amicizia tra il principe Harry e la duchessa Meghan e i Beckham si sarebbe incrinata in maniera seria.

Era già evidente nel 2018, quando Harry ha invitato David Beckham a Sydney per gli Invictus Games.

Dopo le lamentele della duchessa Meghan, Harry ha semplicemente ignorato Beckham. Mostra di più

Si tratta di due coppie di potere che sembra non vadano più d'accordo. Secondo alcuni insider, il principe Harry e la duchessa Meghan hanno interrotto la loro amicizia con Victoria e David Beckham.

Il motivo decisivo? I Sussex avrebbero accusato i Beckham di aver spifferato alla stampa i dettagli della loro relazione. Anche prima della rottura definitiva, ci sono state delle prese in giro a questo proposito, scrive l'esperto reale Tom Bower per il «The Sun».

22 ore di volo, per poi essere ignorato

Particolarmente amaro: il principe Harry avrebbe invitato l'ex compagno agli Invictus Games in Australia nel 2018 per poi dargli buca.

L'evento sportivo, fondato proprio dal secondogenito di re Carlo III, in cui gareggiano i veterani feriti, sta particolarmente a cuore a Harry.

Come spiega Bower, il principe ha chiesto a David Beckham, in occasione del suo matrimonio con Meghan, se volesse partecipare ai giochi.

Dopo un volo di 22 ore, la leggenda del calcio è arrivata a Sydney, ma non ha mai incontrato il reale. Al contrario, il personale di Harry avrebbe «eseguito un balletto» per tenere l'ex atleta lontano dal loro capo.

Alla fine, Beckham è partito senza vedere il principe.

Harry non voleva essere messo in ombra da David Beckham

Il motivo di questo particolare svolgimento sarebbe stata la duchessa Meghan. La moglie di Harry voleva evitare che il suo primo viaggio ufficiale da reale fosse oscurato dalla star del calcio.

Tuttavia, il rapporto tra le due coppie si era già incrinato in precedenza. Le accuse ai Beckham di aver fornito informazioni privilegiate alla stampa erano sorte già prima del matrimonio dei Sussex.

David e Victoria Beckham sono stati quindi invitati solo alla cerimonia e non alla successiva cena di gala. Si dice che i Beckham abbiano lottato per la loro amicizia, motivo per cui David si è recato in Australia. Ma lo sforzo è stato vano. Oggi gli insider dicono che le due coppie addirittura non si parlino più.