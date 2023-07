Il principe George si prepara per il suo futuro da re

Il principe George alla partita finale del singolo maschile ai campionati di Wimbledon, in Gran Bretagna, il 16 luglio 2023. KEYSTONE

Da circa tre anni il principe George dovrebbe essere consapevole del fatto che un giorno salirà al trono. I suoi genitori, la principessa Catherine e il principe William, non vogliono che questo condizioni troppo la sua infanzia.

Non hai tempo? blue News riassume per te: Il principe George è il secondo in linea di successione al trono britannico.

Da circa tre anni saprebbe che un giorno diventerà il re.

I suoi genitori, il principe William e la principessa Catherine, vogliono che abbia un'infanzia il più normale possibile. Mostra di più

Dalla sua nascita, ormai quasi dieci anni fa, il futuro del principe George è già stato scritto: secondo in linea di successione al trono, è, come suo padre, il principe William, un futuro re.

Suo padre e sua madre, la principessa Catherine, hanno il compito di abituarlo alla vita pubblica, ma allo stesso tempo vogliono che abbia un'infanzia il più normale possibile insieme a sua sorella, la principessa Charlotte, e suo fratello minore, il principe Louis.

Nel libro «Battle of Brothers» il biografo reale Robert Lacey scrive, come riporta il «Daily Mail», del momento in cui Kate e William hanno raccontato al loro primogenito del suo futuro da monarca. Sarebbe stato intorno al suo settimo compleanno.

Kate e William vogliono «proteggere» George

Il biografo descrive come «William non ha rivelato al mondo come e quando ha dato a suo figlio la grande notizia», e che «forse un giorno George ci racconterà lui stesso la storia».

Una fonte sostiene che «William e Kate stanno facendo la cosa giusta proteggendolo». Il piccolo George può fare visita di tanto in tanto a un negozio di dolciumi e anche giocare all'aperto.

Allo stesso tempo, il principino è sempre più coinvolto negli eventi reali pubblici. Ha svolto un ruolo chiave come paggio d'onore all'incoronazione di suo nonno, re Carlo III, lo scorso maggio.

George sempre più importante nelle apparizioni reali

La stilista Amaia Arrieta, che veste ormai da anni George, Charlotte e Louis, ha dichiarato alla rivista statunitense «People»: «Penso che debbano aver avuto questa conversazione molto presto».

Arrieta giustifica le sue parole come segue: «Ha sempre avuto un ruolo più importante. Ci sono stati molti eventi con la sua defunta bisnonna o il suo bisnonno, in cui lui era solo e i suoi fratelli non c'erano».

Come accenno al futuro della monarchia, il Palazzo ha rilasciato un ritratto ufficiale dopo l'incoronazione di Carlo. La foto mostra il re in posa con i suoi eredi, il figlio, il principe William, e il nipote, il principe George.