Niente scuola per qualche settimana per il principe George, il principe Louis e la principessa Charlotte. Keystone

Sono iniziate le vacanze estive per il principe George, la principessa Charlotte e il principe Louis. Insieme ai genitori William e Kate, probabilmente faranno un viaggio. Ma dove? Scopriamolo!

Hai fretta? blue News riassume per te Per il principe George, il principe Louis e la principessa Charlotte sono iniziate le vacanze estive, che dureranno fino all'inizio di settembre.

Finora William e Kate li hanno sempre portati in vacanza. Mostra di più

La stagione delle vacanze è finalmente iniziata per i reali più giovani. Fino all'inizio di settembre, il principe George (9), la principessa Charlotte (8) e il principe Louis (5) non dovranno più andare a scuola.

C'è quindi tutto il tempo per viaggiare. William (41) e Kate (41) hanno in programma diverse destinazioni da visitare con i loro tre figli durante queste settimane.

È noto che la principessa Kate è un'amante dei Caraibi, più precisamente è affezionata all'isola di Mustique.

I Caraibi sono generalmente una delle mete preferite dai reali: la principessa Margaret, sorella della defunta regina Elisabetta II, vi possedeva una villa.

Panificazione, cucina e artigianato

Ma non bisogna per forza sempre andare così lontani. William e Kate visitano infatti regolarmente anche le Isole Scilly, situate nel sud-ovest dell'Inghilterra.

È probabile che l'erede al trono la associ ai ricordi della sua defunta madre Diana: con lei e con il padre, re Carlo III, si era recato a Tresco nel 1989: l'isola ha una superficie di poco meno di tre chilometri quadrati.

Ma non è tutto. Se i reali decidessero che le loro vacanze debbano essere meno dedicate all'ozio e più alle attività insieme, la famiglia di cinque persone potrebbe anche optare per Anmer Hall, una grande tenuta di campagna di proprietà di William e Kate nel Norfolk. Lì, come noto, la coppia cucina, panifica e fa lavori artigianali insieme.

Kate ha detto di essere più felice quando è «in campagna con la famiglia e siamo tutti sporchi», ha dichiarato a «People».

Un'altra opzione è sempre il Castello di Balmoral in Scozia, che si trova vicino alla località estiva del re: la tenuta di campagna di Birkhall.