Nel nuovo documentario intitolato «Beckham», l'ex cantante delle Spice Girls si è aperta sulla presunta infedeltà del marito calciatore.

È uscita ieri la nuova docu-serie Netflix intitolata «Beckham». A parlare del periodo più difficile del matrimonio è stata però la moglie Victoria, che si è aperta sulla presunta infedeltà di David nel lontano 2003, quando lo Spice boy approdò nel Real Madrid, con un contratto quadriennale da 6 milioni di euro.

«È stato il periodo più difficile per noi, perché sembrava che il mondo fosse contro di noi», ha detto Victoria, 49 anni. «Ecco il punto: eravamo l'uno contro l'altro, se devo essere del tutto onesta».

La coppia, che si è unita in matrimonio nel 1999, non ha condiviso i dettagli di ciò che è accaduto durante il periodo della presunta relazione tra il calciatore e Rebecca Loos, che nel 2003 lavorava come Pr per la coppia.

«Sai, fino a Madrid, sembrava che fossimo noi contro tutti gli altri. Ma eravamo insieme, eravamo legati, c’eravamo l’uno per l’altro. Ma in Spagna sembravamo sconnessi. Non riesco nemmeno a dirvi quanto sia stato difficile e quanto mi abbia influenzato».

L'attenzione della stampa in Spagna: «È stato un incubo»

In un'altra parte dell'intervista, Victoria ha affrontato il tema dell'attenzione della stampa che lei e i figli hanno ricevuto dopo essersi trasferiti in Spagna per raggiungere il marito, che all'epoca giocava nel Real Madrid.

«È stato un incubo. Dal momento in cui siamo arrivati, la stampa era presente in auto e ovunque andassimo eravamo seguiti. È stato un vero e proprio circo: è davvero divertente quando il circo arriva in città, no? A meno che tu non ne faccia parte».

A Victoria è stato poi chiesto se all'epoca non provasse del risentimento nei confronti del marito. «Se devo essere del tutto onesta, sì. Probabilmente, se devo essere sincera, è stato il periodo più infelice della mia vita».

