David Beckham

Il tribunale ha assegnato un totale di €398.580 come risarcimento per le contraffazioni sul merchandising. Le misure giudiziarie hanno incluso anche un'ingiunzione permanente contro i falsari.

Covermedia

David Beckham ha intrapreso azioni legali contro i venditori online che promuovevano versioni false dei suoi vestiti e accessori di design.

DB Ventures (DBV), di cui Beckham è direttore, aveva richiesto fino a €1,82 milioni da ciascuno dei 150 venditori online, per lo più in Asia, che, secondo quanto affermato, stavano guadagnando dal racket.

DBV gestisce gli accordi più lucrativi della stella e aveva presentato una causa negli Stati Uniti, come riportato dal giornale The Sun. La documentazione del caso mostra che i contraffattori vendevano tramite siti inclusi Amazon, eBay e Etsy. Gli articoli includevano abbigliamento, magliette e calzature, palloni da calcio, profumi, prodotti per capelli e corpo, poster, videogiochi, occhiali, gioielli e orologi.

Il reclamo affermava: «La loro vendita rappresenta una reale minaccia per il marchio DBV, e influisce sulla sostenibilità della sua attività. Colpisce anche individui e aziende che li acquistano involontariamente».

Lo scorso agosto, a Beckham è stata concessa un'ingiunzione temporanea e il blocco dei beni. Il giudice ha ora reso queste misure permanenti. L'ordine del tribunale ha anche concesso la mozione di DBV per un giudizio predefinito contro 44 degli imputati, assegnando €9.064 per ogni violazione. Il premio totale di €398.580 è sostanzialmente inferiore ai €273 milioni che il team di Becks cercava di ottenere dalle 15 aziende combinate. ​​

