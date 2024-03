David Guetta

Il DJ francese annuncia via social l’arrivo del suo terzo figlio, il primo con la compagna Jessica Ledon.

David Guetta e la compagna Jessica Ledon sono diventati genitori del loro primo figlio insieme.

Il DJ e produttore musicale francese ha condiviso la lieta notizia su Instagram: «Love is in the air! Benvenuto Cyan», ha scritto il 56enne nel post, a commento di una foto con Jessica e il nuovo arrivato.

La coppia ha annunciato la dolce attesa ai 2023 Latin GRAMMYs, quando la modella 32enne ha sfilato con il pancione alla kermesse. Poco dopo David ha confermato la news via Instagram: «Abbiamo una notizia importante per voi!!! Sarà la release più importante dell’anno!».

I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2015; nel 2022 si erano separati per un breve periodo, salvo poi riconciliarsi.

David è padre anche di Tim, 19, ed Angie, 16, nati dal matrimonio con l’ex moglie Cathy Lobé. I due si sono separati nel 2014 dopo 22 anni di matrimonio.

Covermedia