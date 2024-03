Denzel Washington

Denzel sarà Otello mentre Gyllenhaal avrà il ruolo di Iago: lo spettacolo aprirà le porte nella primavera del 2025.

Denzel Washington e Jake Gyllenhaal saranno i protagonisti di un revival a Broadway di «Otello».

Ispirato all’opera di William Shakespeare, lo show andrà in scena nel 2025.

Lo spettacolo, diretto da Kenny Leon, vincitore di un Tony Award, verrà inaugurato la prossima primavera allo Shubert Theatre.

Washington interpreterà Otello, mentre Gyllenhaal avrà la parte di Iago.

Per Denzel si tratta di un ritorno a Broadway: in precedenza è apparso in «Checkmates» del 1988, «Julius Caesar» del 2005, «Raisin in the Sun» del 2014, «Fences» del 2015 e più recentemente nel 2018 in «The Iceman Cometh»,

Jake ha invece debuttato a Broadway nel 2015 con «Constellations»; poi nel 2017 è stato protagonista di «Sunday in the Park with George» e nel 2019 di «Sea Wall/A Life».

Washington e Leon hanno già lavorato insieme in occasione di «Fences» e «Raisin in the Sun».

«Otello» torna a Broadway dopo oltre 40 anni. In precedenza il ruolo è stato ricoperto da Laurence Fishburne, James Earl Jones, Anthony Hopkins e Orson Welles.

Covermedia