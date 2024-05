Dua Lipa

La cantante ha rivelato dettagli inediti della sua vita da star.

Covermedia

Quando si è in tournée mondiale, mantenere una forma fisica ottimale è essenziale, e Dua Lipa lo sa bene.

Recentemente ospite del podcast «Dish», la cantante ha rivelato alcuni aspetti della sua stretta routine alimentare ed esercizio fisico che segue mentre è in tour. «Niente alcol. Niente salsa piccante», ha dichiarato, aggiungendo di solito di consumare bistecca e verdure prima di salire sul palco.

Ma non si tratta solo di restrizioni alimentari. «Una volta che entro nel ritmo e stabilisco una routine, il mio corpo diventa forte e sano – si tratta solo di entrare in modalità resistenza», ha spiegato la 28enne. Le giornate di Dua sono un susseguirsi di prove, esercizi fisici e preparazioni intensive per gli spettacoli imminenti.

«Corro, ballo, canto, tutto contemporaneamente, per assicurarmi di poter reggere una volta che l'adrenalina si scatena. Devo fare in modo che mentre proviamo nuovi passi di danza, nessun movimento faccia tremare la mia voce».

Dua non trascura di godersi i piaceri delle città che visita

Vincitrice di due Grammy, Dua non trascura però di godersi anche i piaceri delle città che visita. Nonostante la routine estenuante, trova sempre il tempo per esplorare e godersi il locale. «Penso al viaggio, poi al cibo, e inizio a pianificare mettendolo in agenda per poter prenotare ristoranti», ha continuato.

«La mia giornata ruota intorno al cibo e poi a tutto il resto. Quindi è tutto un cercare il miglior ristorante nella città in cui mi trovo, il miglior museo, le cose da vedere, essere una vera turista nella città, è la cosa che preferisco fare».

Il nuovo album di Dua Lipa, «Radical Optimism», è ora disponibile.

