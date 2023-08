Diletta Leotta

Fiocco rosa per la conduttrice siciliana, legata da quasi un anno al calciatore Loris Karius.

Diletta Leotta ha partorito: il 16 agosto 2023 è nata la figlia Aria. La bambina è venuta al mondo nello stesso giorno in cui è nata la presentatrice. La neo mamma ha postato su Instagram alcune foto della neonata.

«Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere», ha scritto la Leotta su Instagram.

Aria è nata a Milano, all'Ospedale San Raffaele, alle 8:47 di mercoledì. La conduttrice e il compagno portiere hanno postato due immagini, in una delle quali Karius tiene in mano una torta al cioccolato con una candelina, per un dolce benvenuto alla loro bimba e un augurio di compleanno alla sua dolce metà.

Tra i tanti Vip che hanno commentato con auguri e congratulazioni: Chiara Ferragni, Elodie, Federica Pellegrini, Paola Turci.

Diletta Leotta e Loris Karius si sono conosciuti un anno fa a Parigi, in un locale. Un colpo di fulmine per entrambi che li ha portati ad allargare subito la famiglia.

Covermedia