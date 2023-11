La conduttrice di Dazn è tornata nel salotto di Silvia Toffanin per condividere la sua quotidianità con la piccola Aria e il compagno calciatore.

Dopo la gravidanza e la nascita della sua prima figlia, Diletta Leotta è tornata a «Verissimo», davanti a Silvia Toffanin per condividere con il pubblico la sua esperienza nei panni di mamma.

Durante l'intervista, la conduttrice di Dazn ha svelato le emozioni e le sfide affrontate dopo l'arrivo della piccola Aria.

«Sto vivendo uno dei periodi più belli della mia vita», ha confessato Diletta, visibilmente commossa. «Non ho ancora realizzato al 100% di essere diventata mamma. Mi escono le lacrime quando mi sorride. Tornare a casa con lei è stato un momento molto bello.»

«Quando me l'hanno data in braccio non ci ho capito niente. Nessuno ti insegna ad essere mamma. All'improvviso devi saper fare tutto. I primi giorni sono stati uno choc. Tornata a casa sono scoppiata a piangere e ho realizzato di essere in tre e non più in due».

«Loris è quello giusto»

La piccola Aria è nata proprio nel giorno del compleanno di Diletta, portando una gioia immensa nella vita della conduttrice e di Loris Karius, il suo compagno, conosciuto nel 2022.

«Loris è la persona giusta. Sono grata a lui per avermi dato la cosa più bella della mia vita. Ci sono tanti tipi di amore, e lui è l'ultimo. È quello giusto. È questa la strada giusta».

La conduttrice ha anche parlato dell'incredibile legame che si è creato tra Loris e la loro piccola Aria. «È un papà stupendo», ha detto con un sorriso. «Hanno un legame incredibile, si assomigliano tanto. Hanno lo stesso sguardo dolce».

Nonostante la sua intensa carriera televisiva, Diletta Leotta è tornata a lavorare solo un mese dopo il parto.

Durante l'intervista, ha sottolineato l'importanza di ritagliarsi del tempo per sé stessa, anche durante il lavoro: «Sono tornata a lavorare dopo un mese. Tornare a lavoro è stato bellissimo. È importante per me ritagliarmi i miei spazi ed avere il tempo di lavorare».

Covermedia