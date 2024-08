Diletta Leotta

Diletta Leotta ed Elodie, due icone di bellezza e fitness, si allenano insieme al Parco di Porta Nuova. Tra esercizi e complicità, mostrano come unire sport e glamour all'ombra del Bosco Verticale, simbolo della Milano moderna.

Covermedia

Milano, città della moda e dell'innovazione, diventa il palcoscenico di un incontro tra due delle protagoniste più amate del panorama italiano: Diletta Leotta ed Elodie.

Non è un evento mondano né una sfilata, ma una sessione di allenamento all'aria aperta nel Parco di Porta Nuova, proprio all'ombra del celebre Bosco Verticale.

Le due icone hanno scelto uno dei quartieri più moderni della città per il loro workout, attirando l'attenzione di passanti e fan, e dimostrando come il fitness possa essere vissuto con eleganza e stile, anche nel cuore pulsante di Milano.

Diletta Leotta, celebre conduttrice sportiva e volto di DAZN, ed Elodie, cantante e performer di grande successo, sono state fotografate durante il loro training quotidiano in uno degli spazi verdi più moderni e suggestivi della città.

Le due star, accomunate da una forte passione per il fitness e uno stile di vita sano, hanno deciso di unire le forze per un allenamento all'aperto, dimostrando come la cura del corpo non vada mai in vacanza, nemmeno tra i numerosi impegni professionali.

Vestite con abbigliamento sportivo che unisce praticità e tendenza, Leotta ed Elodie hanno eseguito una serie di esercizi che spaziano dal cardio al potenziamento muscolare. La loro intesa era evidente: tra sorrisi e battute, hanno trasformato l'allenamento in un momento di complicità e divertimento, attirando lo sguardo curioso dei presenti che, affascinati, hanno seguito i movimenti delle due star.

Il contesto e la tendenza del fitness all'aperto Il Parco di Porta Nuova, situato nel cuore della Milano contemporanea, si conferma come una location ideale per il fitness all'aperto, una tendenza sempre più in crescita tra le celebrità e non solo.

