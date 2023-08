Negramaro

Disorganizzazione, code, malori per il concerto in Salento per i 20 anni della band pugliese.

Molte persone non sono riuscite ad assistere all’evento, che ha visto la partecipazione di ospiti illustri quali Elisa, Fiorella Mannoia, Ermal Meta.

Il concerto-evento dei Negramaro a Galatina, in provincia di Lecce, non è andato come previsto. Grossi problemi di viabilità e di organizzazione, soprattutto per quanto riguarda i parcheggi, hanno costretto diverse persone a lunghe code e addirittura al ritorno a casa, senza poter partecipare all’evento.

Sia i Negramaro sia Giuliano Sangiorgi hanno voluto scusarsi con coloro che hanno vissuto una serata da dimenticare. «Purtroppo abbiamo saputo dei problemi, anzi siamo stati anche coinvolti in prima persona, almeno personalmente: mia madre, i parenti, per i quali avevo preso un pulmino per arrivare a destinazione in tempo hanno avuto problemi e sono arrivati quasi a metà concerto», ha dichiarato il cantante sui social network.

Sangiorgi si è detto contento per l'amore ricevuto da chi era presente, ma anche di essere «molto dispiaciuto per tutto quello che è successo, per la viabilità e per cose che, in qualche modo, non dipendono da noi ma mi sembra giusto farvi sapere quanto ho sofferto e sto soffrendo con voi», aggiungendo la speranza «che si possa trovare una soluzione».

«Saremo sempre più attenti a questo aspetto»

L’artista ha poi spiegato perché ha voluto fortemente questo evento in Salento: «Spero anche che non si vanifichi quello che i Negramaro hanno voluto fortemente, ovvero portare in Salento una cosa che altrimenti avremmo fatto in posti più consoni, dove si fanno più grandi eventi. Noi ci tenevamo a fare il nostro grande evento a Lecce, nel Salento, abbiamo cercato un posto, ci hanno offerto con grande gioia l'aeroporto Fortunato Cesari di Galatina, con una grande disponibilità, si sono fatti tutti un grande mazzo, abbiamo lavorato giorno e notte tutti, sono successe cose che a mio avviso non dovranno mai più succedere e spero che tutti i nostri sforzi per poter portare la nostra festa dei 20 anni a voi che ci avete regalato un sogno. Vi promettiamo che saremo sempre più attenti a questo aspetto, spero che possiate apprezzare tutto l'amore che ci abbiamo messo, come Negramaro, come famiglia, come collaboratori, come amanti della musica e della nostra terra».

