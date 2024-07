Disavventura in aeroporto per Elisabetta Gregoraci: «Vergogna»

Elisabetta Gregoraci

Il volo della showgirl ha accumulato diverse ore di ritardo, costringendola a rimanere in aeroporto per tutta la giornata.

Covermedia

Elisabetta Gregoraci ha vissuto una spiacevole disavventura tornando dalla Sardegna.

La showgirl si è sfogata su Instagram, raccontando l'accaduto: «Che vergogna... Viaggiare è sempre più complicato! Io per lavoro o per piacere lo faccio spessissimo... ma rendono la situazione sempre più difficile...».

Per la Gregoraci l'aspetto più grave è il trattamento ricevuto dalla compagnia aerea, che non ha avvisato né lei né il resto dei passeggeri riguardo la situazione: «Sono in aeroporto da questa mattina alle 10... dovevo essere già a casa da ore e invece sono ancora qui... Ma la cosa grave non è solo l'accumulo del ritardo, ma le persone trattate come delle bestie, senza annunci e senza avvisare».

Infine, anche quando il tutto sembrava essersi risolto, si è presentato un nuovo imprevisto: «E dulcis in fundo ci fanno imbarcare per poi bloccarci perché devono fare cambio equipaggio improvviso... Quindi ancora in attesa senza poterci nemmeno sedere e prende un po' d'acqua. Vi dovreste VERGOGNARE».

La nota showgirl calabrese, classe 1980, modella e conduttrice televisiva italiana ha sposato nel 2008 l'imprenditore Flavio Briatore, dal quale ha avuto un figlio, Nathan Falco.

Nonostante il divorzio nel 2017, Gregoraci la ha mantenuto una forte presenza mediatica, conducendo programmi come «Made in Sud» e partecipando a reality show come «Grande Fratello VIP».

Covermedia