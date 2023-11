Joshua Jackson

I due attori si sono separati a ottobre dopo nemmeno quattro anni di matrimonio.

Joshua Jackson e Jodie Turner-Smith avranno la custodia congiunta della loro unica figlia.

L’attrice ha chiesto il divorzio all’ex star di «Dawson’s Creek» a ottobre dopo neanche quattro anni di matrimonio. E oggi, come riportato sui documenti legali, l’attore canadese ha risposto alla richiesta dell’ex moglie, che aveva citato «differenze inconciliabili» come ragione del breakup.

Turner-Smith, 37, ha chiesto equa custodia congiunta, sia fisica, sia legale della piccola Juno, 3 anni, trovando l’approvazione di Jackson, 45.

Secondo il The Blast, Jackson non sarebbe d’accordo su un solo punto: la data della separazione. L’attrice britannica infatti aveva indicato il 13 settembre, mentre per Jackson la rottura sarebbe avvenuta il 30 dello stesso mese.

Per questioni di privacy, Turner-Smith avrebbe chiesto l’intervento di un giudice privato per visionare l’intera pratica del divorzio.

Convolati a nozze nel dicembre 2019

I due attori avevano iniziato a frequentarsi nell’ottobre 2018 ed erano convolati a nozze nel dicembre 2019. La loro bambina è invece nata nell’aprile 2020.

Prima di incontrare la star di «White Noise», Joshua aveva escluso l’ipotesi del matrimonio, come da lui confidato a inizio anno al The Sunday Times. «Un po’ per l’età, sono abbastanza adulto per questo passo. Un po’ sul fatto di trovare la persona giusta nel momento giusto della vita», aveva raccontato.

«Se ci fossimo incontrati cinque anni fa, probabilmente avremmo avuto un passionale affair, e comunque non sarei stato pronto. Non pensavo nemmeno che mi sarei mai sposato».

