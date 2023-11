La cantante country Dolly Parton dice di avere un grande senso dell'umorismo. Wade Payne/Invision/AP/dpa

Dolly Parton e suo marito, Carl Dean, sono sposati da ben 57 anni. La cantante 77enne ha rivelato in un'intervista perché il suo matrimonio funziona ancora meravigliosamente anche dopo così tanti anni.

Hai fretta? blue News riassume per te La cantante Dolly Parton e suo marito Carl Dean sono sposati da 57 anni e stanno insieme da 59.

La coppia vive in una fattoria nel Tennessee.

«Siamo aperti e onesti l'uno con l'altra ed entrambi abbiamo un grande senso dell'umorismo», risponde la leggenda del country 77enne quando le viene chiesto quale sia il segreto della loro lunga relazione. Mostra di più

Dolly Parton ha registrato un album rock, il suo primo in assoluto, con star del calibro di Miley Cyrus, Lizzo, Elton John e Paul McCartney.

Solo un uomo, che la leggenda del country voleva davvero avere con sé, non aveva proprio tempo: Mick Jagger, frontman dei Rolling Stones.

«Stava registrando il suo nuovo album con la band. E il tempo stava per scadere», ha rivelato la 77enne in un'intervista a «Der Spiegel». «Volevo davvero averlo nel mio album, ma sono tranquilla perché ho fatto di tutto per riuscirci»

Dolly Parton: «Mio marito è pazzo, divertente e intelligente»

Ma qual è il segreto del lungo successo della Parton? Gli addetti ai lavori sostengono che la donna, con la sua musica, riesca a stare in bilico tra pop e tradizione. Ma la cantante non è «longeva» solo dal punto di vista musicale, ma anche a livello privato.

È infatti sposata con il marito Carl Dean da ben 57 anni. I due si sono incontrati nel 1964 a Nashville in una lavanderia a gettoni. Era «pazzo, molto divertente e intelligente», ha confessato la Parton.

«Mentre io ho acquisito un grande senso dell'umorismo da entrambe le parti della mia famiglia», risponde la 77enne durante il «Radio 2 Breakfast Show» quando la conduttrice Zoe Ball le chiede quale sia il segreto della loro lunghissima relazione.

Il marito della Parton le dice sempre quello che pensa

Inoltre, ha proseguito Dolly Parton, alla base della loro relazione c'è sempre stato un rapporto amorevole e rispettoso. La cantante ha inoltre anche sempre potuto contare sull'onesta opinione di suo marito. Dean le dice sempre la verità, ma mai «in modo crudele».

Quando di recente la cantante ha chiesto a Dean cosa ne pensasse del suo album rock, che uscirà il 17 novembre, ha detto che era «un po' nervosa». Ma poi lui le ha risposto: «È davvero bello», che per Dolly «era importantissimo».