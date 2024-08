Dominic Sessa

L'attore è in lizza per il ruolo principale in «Tony», che sarà diretto dal regista di «Blackberry», Matt Johnson.

Covermedia

La stella nascente Dominic Sessa è in trattative per interpretare il celebre chef Anthony Bourdain in un prossimo biopic.

Secondo Deadline, la star rivelazione di «The Holdovers» è in lizza per il ruolo principale in «Tony», che sarà diretto dal regista di «Blackberry», Matt Johnson.

Bourdain, morto per suicidio nel 2018 all'età di 61 anni, è noto soprattutto per aver condotto i programmi di viaggio e gastronomia «No Reservations» e «Parts Unknown». Non è ancora noto quale parte della sua vita verrà raccontata nel film, scritto da Lou Howe e Todd Bartels.

Sessa, 21 anni, ha debuttato al cinema lo scorso anno accanto a Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph in «The Holdovers» di Alexander Payne, ricevendo ampi consensi per la sua interpretazione. Ha poi vinto il Critics' Choice Movie Award come Miglior Giovane Attore e l'Independent Spirit Award come Miglior Performance Rivelazione, oltre a essere stato nominato per il BAFTA come Miglior Attore Non Protagonista.

Da allora, ha colto l'attimo e ha messo in fila numerosi progetti. Ha già terminato le riprese della commedia natalizia «Oh. What. Fun.» e del dramma con Rose Byrne «Tow» ed è attualmente impegnato nella realizzazione del terzo capitolo della serie «Now You See Me».

«Tony» non è il primo progetto cinematografico su Bourdain; nel 2021, Morgan Neville ha realizzato un documentario intitolato «Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain». Sebbene il film sia stato un successo di critica, ha suscitato polemiche per l'uso dell'intelligenza artificiale per riprodurre la voce dello chef in alcune clip audio.

Covermedia