Dove Cameron

L'attrice descrive il frontman dei Maneskin come un vero gentiluomo degli anni Cinquanta.

Covermedia

Dove Cameron, la celebre attrice e cantante statunitense, ha recentemente condiviso dettagli intimi sulla sua relazione con Damiano David, frontman dei Maneskin, in un'intervista esclusiva a «Cosmopolitan».

La loro storia, iniziata con un incontro casuale ai VMAs del 2022, si è trasformata in qualcosa di speciale solo un anno dopo.

«La prima volta che ci siamo incontrati è stato ai VMAs del 2022 e io e la sua band eravamo entrambi in lizza per lo stesso premio», ha raccontato la Cameron come riporta il Corriere della Sera.

Nonostante il primo incontro non avesse portato immediatamente a una connessione romantica, ha piantato i semi di una futura relazione. Pochi mesi dopo, il team dei Maneskin ha contattato Dove per una collaborazione, ma le loro agende non combaciavano. Questo primo contatto ha comunque lasciato una buona impressione su entrambi.

Un anno dopo, ai VMAs del 2023, le circostanze erano cambiate. Damiano David aveva appena concluso la sua relazione con Giorgia Soleri, e la Cameron e lui avevano finalmente l'opportunità di parlare a lungo.

«Quando è venuto da me, mi sono sentita come... Non lo so, un anno può fare molto. Sembrava fossero passati 10 anni», ha ricordato Dove. «Quando ci eravamo incontrati in precedenza, lui si trovava in una situazione molto diversa e anche io».

Damiano l'ha invitata al loro tour mondiale che iniziava al Madison Square Garden e da lì, la loro connessione si è intensificata rapidamente. «Mi ha invitata nel loro camerino, abbiamo iniziato a parlare e mi ha chiesto di andare all'after-party. E poi molto rapidamente siamo passati al «ceniamo alle 20 in questo posto"».

Dove Cameron descrive Damiano David come un vero gentiluomo degli anni Cinquanta.

«È stato un vero gentleman degli anni '50, un angelo, un orsacchiotto ed è la persona migliore che abbia incontrato nella mia vita», ha dichiarato. Nonostante nessuno dei due stesse cercando una relazione, hanno trovato conforto e comprensione l'uno nell'altra. «Entrambi in passato siamo stati in situazioni in cui siamo rimasti feriti e siamo persone molto sensibili», ha spiegato la Cameron.

«E penso che quando ci siamo incontrati, non stavamo cercando una relazione, ma stavamo come sondando il terreno».

La Cameron, dichiaratamente bisessuale, ha trovato in Damiano un compagno di grande supporto. «Quando ci siamo incontrati, stava avvenendo il mio coming out. Quindi il modo in cui lui mi conosceva era attraverso la lente della mia identità queer e come mio compagno mi è di grandissimo supporto.».

«Non mi sono mai sentita invalidata uscendo con lui che è etero, ho sempre avuto la sensazione che mi vedesse per quella che sono, senza sentirsi minacciato o sminuito da questo».

Covermedia