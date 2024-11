Dua Lipa

La popstar promette emozionanti evoluzioni per il suo tour mondiale «Radical Optimism Tour».

Covermedia

La cantante di New Rules, 29 anni, ha dato il via al suo «Radical Optimism Tour» a Singapore all'inizio di questo mese, e sarà in viaggio con il progetto fino a metà ottobre 2025.

Il tour ha già conquistato il pubblico con performance spettacolari, tra cui routine ispirate ai workout di Jane Fonda. Ma, secondo Lipa, il meglio deve ancora arrivare. «Non sapete mai cosa potrei avere in serbo, ma sono sicura che vi piacerà», ha rivelato a Variety.

«Ogni viaggio mi lascia sempre rigenerata e piena di ispirazione. Uno degli aspetti migliori del tour mondiale è poter essere una turista in così tanti posti nuovi. Trovo sempre le cose più belle da fare, soprattutto quando sono in Asia e, sicuramente, in India. L'ultima volta che sono stata lì ho incontrato tante persone calorose e gentili».

La popstar si esibirà al Zomato Feeding India Concert a Mumbai sabato 30 novembre e non vede l'ora di tornare nella città, dove si era già esibita nel 2019. «È passato così tanto tempo dalla mia ultima performance a Mumbai», ha dichiarato Lipa. «Sto cercando di non avere troppe aspettative, ma quello che aspetto con più ansia è salire sul palco e riconnettermi con i fan che non vedo da così tanto tempo».

