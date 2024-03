Dua Lipa

Dua Lipa ha recentemente vissuto un «momento eureka». Come riferisce la popstar in una recente intervista, la sensazione è arrivata durante la realizzazione del nuovo album «Radical Optimism», mentre scriveva il testo di «Illusion».

«È stata una di quelle canzoni in cui mi sono sentita pervasa da un ottimismo radicale, sia dal punto di vista dei testi che della musica. Quando Kevin Parker e Danny L. Harle (musicisti che collaborano con la popstar, ndr), hanno unito le loro forze, con le percussioni dal vivo, i sintetizzatori e il grande momento musicale, ho provato una sensazione unica. Ho sentito che finalmente avevo qualcosa su cui lavorare», ha spiegato la cantante a Variety.

La popstar di 28 anni ha anche aggiunto di aver provato una grande sicurezza quando ha scritto la canzone, che tratta di vedere oltre le menzogne di qualcuno.

«(Parla di) comprenderle per quello che sono e di divertirsi a giocarci, anche se si comprende perfettamente ciò che sta accadendo», ha condiviso. «Tuttavia, mi sentivo più forte, perché forse in passato sarei caduta in qualcosa del genere, mentre ora posso ballare con l'illusione. È un modo anche per me di crescere, capisci?».

«È stato un percorso di crescita continuo»

Sulla scia di «Illusion», Dua e il suo team hanno scritto «Happy For You», una canzone davvero vulnerabile e sincera che riflette ciò che stava accadendo nella vita della cantante in quel momento.

Tornando al processo creativo, Dua ha aggiunto: «Nel complesso, durante la scrittura di tutto l'album, ho avuto modo di crescere e maturare. È stato un percorso di crescita continuo».

«Radical Optimism» sarà disponibile dal 3 maggio.

Covermedia