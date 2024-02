È morta la star di «James Bond» Pamela Salem

Pamela Salem (a sinistra) insieme all'attore di «James Bond» Sean Connery e all'attrice Barbara Carrera nel dicembre 1983. Keystone

L'attrice Pamela Salem, che ha interpretato Miss Moneypenny in «James Bond» nel 1983, è morta all'età di 80 anni.

La sua interpretazione di Miss Moneypenny in «Mai dire mai» del 1983 è stata una delle punte di diamante della sua carriera di attrice. Pamela Salem è morta all'età di 80 anni.

Ha fatto suo il ruolo e si è distinta chiaramente dalle altre attrici che hanno interpretato lo stesso personaggio. Era carismatica e aveva un'ottima chimica con Sean Connery, cosa che ancora oggi è considerata un aspetto eccezionale del film.

Come attrice, ha avuto ruoli anche in «Magnum P.I.», «Doctor Who» e «Emergency Room». Attiva regolarmente dal 1979 al 1998, il suo ultimo ruolo è stato in «Down's Revenge» nel 2019, dopo una pausa di quasi 20 anni.

Salem era nata in India nel 1944 e la sua carriera di artista è iniziata quando ha frequentato la scuola di teatro nel Regno Unito.