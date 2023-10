Burt Young con Sylvester Stallone nel dicembre 2005 a Las Vegas sul set di «Rocky 6». Young ha interpretato l'allenatore di Rocky, Paulie. Imago / Zuma Press

È morto a 83 anni l'attore Burt Young. Il suo ruolo di supporto nel leggendario film di pugilato «Rocky» con Sylvester Stallone gli ha portato fama mondiale e una nomination all'Oscar.

Hai fretta? blue News riassume per te Burt Young è morto l'8 ottobre a Los Angeles all'età di 83 anni. Lo ha fatto sapere la figlia a un giornale statunitense.

Le cause del decesso non sono note.

Young ha interpretato l'allenatore Paulie Pennino nel film di boxe «Rocky» con Sylvester Stallone. Mostra di più

L'attore Burt Young è morto l'8 ottobre a Los Angeles, come ha dichiarato mercoledì al «New York Times» la figlia Anne Morea Steingieser. Il giornale non ha indicato la causa del decesso.

Nato nel 1940 nel quartiere newyorkese del Queens, l'attore ha recitato in film e produzioni televisive acclamate come «Chinatown», «C'era una volta in America» e «I Soprano».

Ma Young è noto soprattutto per aver interpretato Paulie Pennino, il burbero e brontolone migliore amico di Rocky Balboa in sei film dell'epopea pugilistica.

Burt Young interpretava un operaio brontolone in «Rocky»

Nel primo capitolo di «Rocky», del 1976, Paulie viene mostrato come un operaio di una fabbrica di carne dal pessimo carattere che rimprovera la sorella Adrian, interpretata da Talia Shire, con la quale condivide un piccolo appartamento a Philadelphia. La rimprovera perché è riluttante a uscire con il suo amico e collega Rocky.

Nel corso della serie di film, Adrian diventa prima la fidanzata e poi la moglie del pugile Balboa.

«Rocky» è stato un successo a sorpresa che ha tenuto banco al botteghino per anni. L'attore protagonista Sylvester Stallone, che ha scritto anche la sceneggiatura del film, è diventato una star praticamente da un giorno all'altro.

Candidato all'Oscar come miglior attore non protagonista

«Rocky» è stato candidato a dieci Oscar, tra cui quello per il miglior attore non protagonista. Anche Burgess Meredith, che interpretava l'allenatore di Balboa, fu nominato in questa categoria. Sia lui che Young, tuttavia, sono rimasti a mani vuote.

Stallone ha reso omaggio al suo defunto compagno d'avventura sui social. «Eri un uomo e un artista meraviglioso, mancherai a me e al mondo intero», ha scritto la star di Hollywood su Instagram.