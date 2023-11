È morto George «Funky» Brown, uno dei co-fondatori dei Kool & The Gang

George «Funky» Brown, il leggendario batterista dei Kool & The Gang, è morto di cancro all'età di 74 anni. IMAGO/MediaPunch

George «Funky» Brown, co-fondatore e batterista dei Kool & The Gang, è morto all'età di 74 anni. Lo ha annunciato la casa discografica Universal Music, spiegando che Brown è deceduto a causa di un cancro.

George «Funky» Brown si era ritirato dal mondo della musica solo pochi mesi fa, ossia quasi 60 anni dopo gli inizi dei Kool & The Gang, per i quali ha co-scritto successi come «Too Hot», «Ladies Night», «Joanna» e «Celebration».

Brown aveva motivato la decisione spiegando che gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni.

Con un'accattivante miscela di jazz, funk e soul, che Brown amava chiamare «il suono della gioia», i Kool & The Gang hanno venduto milioni di dischi e sono stati anche premiati con un Grammy.

Da Jazziac a Kool & The Gang

George «Funky» Brown formò il gruppo, originariamente chiamato Jazziac, nel 1964 insieme ad alcuni amici, come il bassista Robert «Kool» Bell, suo fratello Ronald Bell alle tastiere e il chitarrista Charles Smith.

Dopo diversi cambi di nome e di membri, i Kool & The Gang fecero il loro debutto a metà degli anni '70 con «Jungle Boogie» e «Hollywood Swinging», tra gli altri.

Verso la metà degli anni '80 si aggiunsero altri successi, come le ballate «Cherish» e «Joanna», e la canzone di successo «Celebration», che ancora oggi fa parte del programma base di molte feste.

Nel 2023, Brown ha prodotto l'ultimo album della band, «People Just Wanna Have Fun». Ha anche pubblicato il suo libro di memorie intitolato «Too Hot: Kool & The Gang & Me».