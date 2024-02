In «Robin Hood – Eroi in calzamaglia» è apparso nel ruolo del Principe Giovanni. IMAGO/Everett Collection

Il comico statunitense Richard Lewis è morto all'età di 76 anni. Ha recitato nel ruolo del Principe Giovanni in «Robin Hood - Un uomo in calzamaglia», ma più di recente ha brillato nella sitcom «Curb Your Enthusiasm».

È morto il comico e attore statunitense Richard Lewis. Ha recitato accanto al produttore di «Seinfeld» Larry David nella sitcom «Curb Your Enthusiasm!» («Frena il tuo entusiasmo»). Aveva 76 anni.

Il suo portavoce Jeff Abraham ha fatto sapere che è deceduto serenamente mercoledì (ora locale) nella sua casa di Los Angeles dopo un attacco cardiaco. L'anno scorso il comico aveva annunciato di essere affetto dal morbo di Parkinson.

Lewis ha sfondato negli Stati Uniti negli anni '80 come stand-up comedian con il suo umorismo pungente.

È diventato noto a un pubblico più vasto grazie al suo ruolo in «Robin Hood - Un uomo in calzamaglia» di Mel Brooks all'inizio degli anni '90, dove interpretava il Principe Giovanni. Ha anche fatto ripetutamente delle apparizioni nella serie di successo «Leave it, Larry!».

«Un attore meraviglioso e incredibilmente divertente»

Numerosi colleghi hanno reso omaggio al comico scomparso. Il premio Oscar Jamie Lee Curtis lo ha descritto come un attore meraviglioso e «incredibilmente divertente». Ha dichiarato di essergli eternamente grata per averla aiutata a superare i suoi problemi di dipendenza. Ha ricordato la sitcom nella quale hanno recitato insieme, ossia «Tutto tranne l'amore» (1989-1992), in cui interpretavano degli amanti.

Anche star come Bette Midler, Steve Martin, Albert Brooks e Ben Stiller hanno espresso la loro tristezza e lodato il suo talento.

Il comico Larry David ha descritto Lewis come una «rara miscela, la persona più divertente e allo stesso tempo più dolce». Nella sitcom improvvisata «Leave it, Larry!», in onda dal 2000, Lewis aveva un ruolo di supporto come comico cinico e nevrotico che interpretava una versione fittizia di sé stesso.

Oltre alle serie televisive, ha girato anche lungometraggi come la parodia western «Wagons East» (1994) e «Leaving Las Vegas» (1995) con Nicolas Cage.

ATS / bb