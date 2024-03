È morto l'attore Chance Perdomo, aveva 27 anni

Chance Perdomo si è fatto un nome con«After», «Le terrificanti avventure di Sabrina» e «Gen V». È morto all'età di 27 anni. IMAGO/Newscom World

Chance Perdomo era noto per i suoi ruoli ne «Le terrificanti avventure di Sabrina» e «Gen V». L'attore è morto in seguito a un incidente in moto. Aveva 27 anni.

fts Fabian Tschamper

«Chiediamo a tutti di rispettare la privacy della famiglia mentre piangono la perdita del loro amato figlio e fratello», si legge in una dichiarazione della famiglia Perdomo.

L'attore Chance Perdomo è morto in un incidente in moto, in cui non sono state coinvolte altre persone. Aveva solo 27 anni.

Nella dichiarazione, come riporta la rivista «People», la famiglia continua: «La sua passione per l'arte e il suo insaziabile appetito per la vita erano percepiti da tutti coloro che lo conoscevano. Continueremo a portare il suo calore dentro di noi».

«Una persona adorabile»

Il ruolo più recente di Chance Perdomo era nell'universo di Amazon Prime «The Boys». La serie «Gen V» ha avuto successo con la sua prima stagione, ma la seconda è stata rinviata a causa della morte. Ha interpretato uno dei ruoli principali.

I produttori dello show hanno dichiarato a People: «Non possiamo crederci. Chance era sempre affascinante e solare, una forza della natura entusiasta, un interprete di talento: semplicemente una persona adorabile».

Perdomo è nato a Los Angeles e cresciuto a Southampton, in Inghilterra. Voleva diventare avvocato, ma ha optato per le arti dello spettacolo, iniziando a frequentare il National Youth Theatre di Londra.