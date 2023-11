Un figlio di Brad Pitt attacca pesantemente il padre, ecco la reazione dell'attore

Brad Pitt ha dovuto affrontare un attacco sui social da parte del figlio adottivo Pax. La star hollywoodiana è «infelice» per questo, stando a quello che riporta un insider. Erick Madrid/ZUMA Wire/dpa

Uno dei figli adottivi di Brad Pitt, Pax, ha attaccato il padre in un post. Un insider riporta che la star hollywoodiana è «infelice» per quanto accaduto.

Hai fretta? blue News riassume per te La guerra tra Brad Pitt e la sua ex, Angelina Jolie, sta entrando in una nuova fase: uno dei figli della coppia, Pax Thien Jolie-Pitt, si è scagliato contro il padre sui social media.

Pitt ne è rimasto profondamente colpito, riferiscono gli addetti ai lavori.

Il 59enne sarebbe molto scontento della situazione.

La guerra tra le star di Hollywood Brad Pitt e Angelina Jolie è tutt'altro che finita.

Anzi: ci si mette di mezzo anche il figlio adottivo Pax Thien Jolie-Pitt. In un suo vecchio post, che ora ha visto di nuovo la luce su Internet, definisce Brad Pitt un «C******* di classe mondiale».

Pax ha postato l'attacco sul suo profilo Instagram nel 2020, proprio nel giorno della festa del papà. All'epoca aveva solo 16 anni.

Angelina Jolie posa con i figli Maddox, a sinistra, e Pax, alla proiezione del suo film «First They Killed My Father» durante la 42esima edizione del Toronto International Film Festival (TIFF) a Toronto, Canada, l'11 settembre 2017. KEYSTONE/EPA/WARREN TODA

Nel post, Pax accusa anche Brad Pitt di «aver reso la sua vita un inferno». E ancora: «Hai dimostrato più volte di essere una persona orribile e spregevole. Non hai alcun riguardo o compassione per i tuoi quattro figli più piccoli che tremano di paura in tua presenza».

Pax ha anche scritto che il padre famoso «non capirà mai» il danno che ha «fatto alla sua famiglia».

Pitt si dice «molto infelice»

Brad Pitt non ha commentato l'attacco del figlio adottivo. Tuttavia, un insider riferisce che il post lo ha lasciato tutt'altro che indifferente.

Il 59enne è «solo molto infelice che le persone continuino a cercare di trascinare i bambini in questo».

Pitt e Jolie si erano sposati nell'agosto 2014. Dopo due anni di matrimonio, nel settembre 2016 lei ha chiesto il divorzio. La coppia si è separata ufficialmente nel 2019.

I due attori hanno molti figli insieme: Shiloh (17 anni), i gemelli Vivienne e Knox (15 anni) e gli adottivi Maddox (22), Pax (19) e Zahara (18).