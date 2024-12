Ecco quali film ti aspettano nel 2025 David Corenswet è il nuovo Superman nell'omonimo film del regista e scrittore James Gunn («Guardiani della galassia»). Nel film è presente anche il suo cane Krypto. Immagine: DC Studios 22 anni dopo il primo capitolo della saga «28 giorni dopo» con Cillian Murphy, è previsto il sequel «28 anni dopo» - e tornerà anche l'attore irlandese. Immagine: British Film Council Jonathan Bailey e Scarlett Johansson interpretano i protagonisti del settimo capitolo della serie, «Jurassic World - La rinascita». Immagine: Universal Studios Rachel Zegler interpreta la protagonista Biancaneve nel remake live-action. Il film è preceduto da diverse polemiche: il suo andamento al botteghino sarà rivelato a marzo. Immagine: Disney Mason Thames interpreta il ruolo di Hiccup nel remake live-action di «Dragon Trainer». Immagine: Dreamworks Brad Pitt e Damson Idris interpretano il mentore e la recluta nel prossimo film «F1». Immagine: Formula 1 Ecco quali film ti aspettano nel 2025 David Corenswet è il nuovo Superman nell'omonimo film del regista e scrittore James Gunn («Guardiani della galassia»). Nel film è presente anche il suo cane Krypto. Immagine: DC Studios 22 anni dopo il primo capitolo della saga «28 giorni dopo» con Cillian Murphy, è previsto il sequel «28 anni dopo» - e tornerà anche l'attore irlandese. Immagine: British Film Council Jonathan Bailey e Scarlett Johansson interpretano i protagonisti del settimo capitolo della serie, «Jurassic World - La rinascita». Immagine: Universal Studios Rachel Zegler interpreta la protagonista Biancaneve nel remake live-action. Il film è preceduto da diverse polemiche: il suo andamento al botteghino sarà rivelato a marzo. Immagine: Disney Mason Thames interpreta il ruolo di Hiccup nel remake live-action di «Dragon Trainer». Immagine: Dreamworks Brad Pitt e Damson Idris interpretano il mentore e la recluta nel prossimo film «F1». Immagine: Formula 1

L'anno cinematografico 2025 ci aspetta con alcune novità e alcune storie che già conosciamo, che però usciranno in una nuova veste. Ecco alcune importanti uscite cinematografiche dell'anno nuovo.

Hai fretta? blue News riassume per te Nel 2025 dominano i sequel e i remake: con film come «28 anni dopo», «Jurassic World: La rinascita», «Mission Impossible 8» e una rivisitazione di «Superman», gli studios si concentrano su franchise ben noti.

Anche gli adattamenti live-action sono di tendenza: opere come «Biancaneve» e «Dragon Trainer» proseguono l'ondata di rivisitazioni di di popolari classici dell'animazione.

C'è però spazio per progetti individuali con grandi nomi: Guillermo Del Toro («Frankenstein»), Brad Pitt («F1») e Ana de Armas («Ballerina») portano nuovi approcci a generi e universi consolidati. Mostra di più

Mentre molti sono ancora aggrappati alle opere dell'anno passato, blue News guarda avanti. Nel 2025 ci aspettano alcuni remake e sequel, e si può sperare in un anno cinematografico promettente. Ecco alcuni film che arriveranno sul grande schermo nel nuovo anno.

«28 anni dopo»

Poco dopo la sua uscita, il sequel della leggendaria serie di zombie di Danny Boyle è uno dei trailer horror più visti di sempre.

«28 giorni dopo» è uscito 22 anni fa. L'intero concetto di allora si basava su come sarebbe stato il mondo - in questo caso l'Inghilterra - 28 giorni dopo lo scoppio dell'apocalisse zombie. Il sequel ha mostrato quello stato in «28 settimane dopo» e ora 28 anni dopo l'epidemia.

Il regista e lo sceneggiatore Alex Garland si sono riuniti nuovamente per il sequel di «28 anni dopo» e non faranno un solo film, ma tre. Infatti quest'ultima opera è destinata a diventare una trilogia. Se l'inizio sarà un successo lo scopriremo nei cinema dal 20 giugno 2025.

«Biancaneve»

Le opere Disney non mancheranno nemmeno il prossimo anno. Arrivano al cinema diversi film d'animazione realizzati con persone reali. Uno di questi è il controverso «Biancaneve», senza dubbio una delle fiabe più popolari della Disney. Controverso perché l'attrice protagonista Rachel Zegler si è barcamenata tra una gaffe e l'altra.

Tra le altre cose ha detto: «Non siamo più nel 1937, Biancaneve non ha bisogno di essere salvata dal principe o di sognare il grande amore. Sogna di diventare la leader che può essere».

I fan della fiaba sono infastiditi da questa scelta perché non è più la principessa. Allora perché un adattamento cinematografico in carne e ossa quando viene raccontata una storia completamente diversa?

Bisogna riconoscere che Zegler sa cantare, come si può sentire nel trailer del film. Ma se sarà un successo al botteghino lo vedremo dal 21 marzo 2025.

«Superman»

L'epoca d'oro di Clark Kent è chiaramente finita. Christopher Reeve è stato il Superman per eccellenza negli anni '80. Da allora, molti attori si sono cimentati nel ruolo, l'ultimo Henry Cavill. Adesso ci prova David Corenswet.

Il regista James Gunn è a capo del progetto. I poster e i trailer stanno facendo battere i cuori dei fan, perché sembra un ritorno all'estetica di Reeve.

L'alieno sta per tornare sul grande schermo. Se riuscirà a combattere la stanchezza generale verso i film di supereroi lo scopriremo a partire dall'11 luglio 2025.

«Jurassic World: La rinascita»

Si potrebbe pensare che non ci siano mai abbastanza dinosauri. Invece le creature preistoriche hanno superato il loro apice. La trilogia originale di «Jurassic Park» era già in calo di qualità e lo stesso è accaduto con «Jurassic World».

Ora la Universal vuole tornare alle origini con «Jurassic World: La rinascita», o almeno così sembra guardando i pochi screenshot disponibili del film. Resta da vedere se il settimo capitolo riuscirà a dare nuova vita a questo franchise.

Il cast è sicuramente impressionante: Scarlett Johansson, Mahershala Ali, Jonathan Bailey e Rupert Friend affrontano i dinosauri o si uniranno agli animali preistorici? Purtroppo non c'è ancora un trailer, ma il film uscirà il 2 luglio 2025.

«Dragon Trainer»

Non è solo la Disney ad aver preso la febbre del live-action, anche altri grandi studi si stanno dando da fare. Naturalmente questo è dovuto al successo dei nuovi adattamenti cinematografici.

Probabilmente uno dei film più popolari della Dreamworks è «Dragon Trainer» e ora arriva un film con vere persone.

Il breve trailer sembra davvero buono, quindi la Universal dovrebbe essere pronta per un successo, ma ci si chiede quante opere vogliamo o dobbiamo riciclare in una nuova veste.

«Ballerina»

Nessuno si aspettava il grande successo di «John Wick». L'elegante assassino è riuscito a stupire in un totale di quattro parti al cinema. Un altro spin-off in questo universo sembrava quindi solo una questione di tempo.

Ana de Armas assume il ruolo di protagonista in «Ballerina». La storia si svolgerà tra il terzo e il quarto capitolo di «John Wick». La ballerina Eve Macarro viene addestrata come assassina per vendicare la morte del padre.

Il film è stato in produzione per qualche tempo, e dietro le quinte alcune cose non sembravano andare così bene. A quanto pare la sceneggiatura ha dovuto essere riscritta più volte e innumerevoli scene sono state girate nuovamente. Di solito questo non è un buon segno per un film, soprattutto se si tratta di un franchise esistente.

Potrete vedere come se la cava Ana de Armas in «Ballerina», nei cinema dal 6 giugno 2025.

«F1»

Negli ultimi anni, i film sulle auto veloci o sui piloti da corsa sono stati molto popolari, e non si tratta solo di «Fast and Furious». Ad esempio «Ford vs. Ferrari» e «Gran Turismo» sono stati un successo.

Un film sulla Formula 1 uscirà presto nelle sale cinematografiche. Il ruolo di protagonista è affidato a Brad Pitt. L'ex pilota di F1 Sonny Hayes era un guidatore di successo che ha dovuto interrompere la sua carriera a causa di un incidente. Assume il ruolo di mentore di un giovane talento, interpretato da Damson Idris.

Secondo i comunicati stampa, il film si baserà su gare reali e darà uno sguardo autentico dietro le quinte, nonostante la natura fittizia dei contenuti. La data di uscita al cinema di «F1» è il 27 giugno 2025.

«Mission Impossible - The Final Reckoning»

È al capolinea: Tom Cruise si toglie il cappello nei panni di Ethan Hunt nella saga di «Mission Impossible». Dopo il settimo capitolo, «Mission Impossible: Dead Reckoning», la storia si conclude e l'attore si congeda dal ruolo di agente.

È difficile dubitare che «Mission Impossible: The Final Reckoning» sia l'ultimo film di questa serie. Ma una cosa sembra essere certa: per Cruise è definitivamente finita. Lo ha già detto lui stesso.

Il celebre attore ha dato ancora una volta il massimo per questo film, facendo ovviamente tutte le acrobazie da solo. Non importa quanto siano stravaganti, come guidare una moto su una scogliera e poi aprire il paracadute. L'ha fatto anche per il settimo capitolo. L'ottavo uscirà nelle sale svizzere il 21 maggio 2025.

«Frankenstein»

Guillermo Del Toro («La forma dell'acqua», «Pinocchio») è senza dubbio un regista unico. Il visionario ha sempre un proprio stile quando si tratta dei suoi film e propone idee originali in termini di stile e storia.

Quest'ultimo aspetto potrebbe non essere il caso del suo nuovo progetto, ma il primo non dovrebbe mancare. Del Toro sta attualmente lavorando alla sua versione di «Frankenstein».

Non sembra che stia cambiando molto la storia: la descrizione finora disponibile dice semplicemente che Viktor Frankenstein vuole riportare in vita i morti e nel farlo crea una mostruosità. L'estetica però sarà probabilmente ancora una volta eccellente.

Tra l'altro, Oscar Isaac interpreta il ruolo principale del professore, mentre il mostro di Frankenstein è interpretato dall'australiano Jacob Elordi, alto 1,96 metri. Purtroppo non c'è ancora un trailer, ma questa foto di scena ha fatto recentemente il giro del mondo.

Si preannuncia una versione magistrale di «Frankenstein». Double Dare You

Non c'è ancora una data precisa per l'uscita al cinema di «Frankenstein», ma è sicuramente prevista per il 2025.