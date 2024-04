I tre fratelli (da sinistra a destra): Diego, Nora e Lionel Baldenweg. Keystone

Diego, Lionel e Nora Baldenweg sono famosi in tutto il mondo per la loro musica. Il trio ha appena lavorato con la star di Hollywood Liam Neeson. Nonostante ciò, quasi nessuno tra il pubblico conosce la band zurighese. Eccovi il loro ritratto.

Sembra un paradosso: la pressione è alta nel settore della musica per film e pubblicità. È richiesto un lavoro preciso, spesso abbinato a scadenze ravvicinate.

«Allo stesso tempo», affermano Diego, Lionel e Nora Baldenweg, che operano in questo settore da oltre 20 anni, «la pazienza è una delle cose più importanti nella nostra professione. Ci possono volere anni prima che i contatti allentati si trasformino in un ordine concreto».

Questo è stato anche il caso di «Nel paese dei santi e dei peccatori», un western irlandese tardivo realizzato da Robert Lorenz, produttore di lunga data di Clint Eastwood. Tra i primi colloqui e l'assegnazione del contratto sono passati diversi anni.

I Baldenweg hanno fatto in modo che il nuovo film con Liam Neeson, che sarà presto proiettato nelle sale, suoni come tale. Grande budget, grandi star, grande attenzione.

I fratelli sono stati pure recentemente nominati nella categoria «colonna sonora dell'anno» ai prestigiosi Movie Music UK Awards, accanto a grandi nomi come John Williams e Alexandre Desplat.

Lionel Baldenweg: «Creiamo mondi e atmosfere»

Nora afferma che alle produzioni internazionali si applicano standard diversi rispetto alla Svizzera. Molti compositori-agenti hanno cercato di ottenere questo lavoro.

Più concorrenza e modi di fare più severi. I Baldenweg sono sorprendentemente rilassati: alla fine, è sempre una questione di adattamento. Non si può forzare nulla.

Ma nonostante le differenze, il cuore del lavoro rimane lo stesso: «Creiamo mondi e atmosfere, sviluppiamo una visione, raccontiamo una storia», dice Lionel.

Il miglior risultato possibile si ottiene nel dialogo con l'altra persona, ad esempio il regista. Secondo Diego, a volte investono più tempo nelle modifiche e negli adattamenti che nella composizione originale.

Il loro lavoro è ben accolto.

In due decenni, i tre si sono fatti un nome. Sono andati avanti per la loro strada in modo coerente e persistente, rimanendo accessibili e simpatici. Un aspetto che non può essere dato per scontato in un settore così competitivo.

I Baldenweg hanno una visione sobria: ogni progetto parte da zero.

Nora Baldenweg: «Il fattore decisivo è ciò che forniamo»

Il fatto che lavorino insieme come fratelli è un tema ricorrente. Naturalmente sono felici dell'apertura e della fiducia reciproca, ma sono anche grati per le loro diverse competenze.

Diego è il principale compositore creativo e tecnico, mentre Lionel e Nora si occupano degli aspetti comunicativi e commerciali e integrano la visione creativa condivisa come co-compositori.

«La nostra differenza rende il nostro lavoro migliore», è convinto Lionel. Ma sono meno interessati al grado di parentela rispetto ai media. «Ciò che conta è ciò che forniamo», afferma dal canto suo Nora.

I Baldenweg non hanno scelto il classico percorso di formazione nella musica da film. Tutto è iniziato con la loro band. Un giorno è stato detto loro: «Con questa musica si possono fare soldi anche nella pubblicità o nel cinema».

Una ha portato all'altra.

Infine, il regista Michael Steiner e il compositore Adrian Frutiger hanno chiesto loro di sostituire la musica orchestrale di «Mein Name ist Eugen».

«All'epoca sapevamo comporre canzoni e musica orchestrale, ma non cosa fosse la musica da film», dice Diego e ride. Nonostante la disciplina e la serietà, Baldenweg ha mantenuto un lato giocoso.

Diego: «Qui troviamo l'ispirazione»

Oggi la musica per film, comprese le serie televisive, costituisce l'80% del suo lavoro, mentre il 20% è costituito dalla pubblicità. Prima era il contrario. Nonostante le commissioni internazionali, si divertono a lavorare in Svizzera. Quattro anni fa, ad esempio, hanno composto la sigla degli Swiss Film Awards.

Poco dopo, il Festival del Cinema di Zurigo. Nel 2009 sono stati anche i primi a registrare la colonna sonora di un film (per «180») con l'Orchestra della Tonhalle di Zurigo e il direttore d'orchestra David Zinman.

E la paura della pagina bianca? I Baldenweg hanno un buon rimedio per questo: il tempo del cibo.

In altre parole, si concedono di trascorrere più di un mese all'anno ai festival, guardando film, incontrando persone e «non parlando di musica, ma di storie emozionanti, di Dio e del mondo», come spiega Lionel. «È qui che troviamo l'ispirazione», aggiunge Diego.

Il dialogo è importante per tutti e tre. I termini sincerità e autenticità ricorrono continuamente. Le collaborazioni con direttori d'orchestra, orchestre e altri settori specialistici sono una caratteristica centrale del loro lavoro.

Sembra un paradosso: successo commerciale e lodi e apprezzamenti da parte degli esperti. I Baldenweg ci riescono sempre.

Questo testo di Raphael Amstutz, Keystone-SDA, è stato realizzato con il contributo della Fondazione Gottlieb e Hans Vogt.

