L'hotel Vier Jahreszeiten di Amburgo ospiterà Taylor Swift e tutta la sua crew.

Taylor Swift alloggerà in un hotel di lusso ad Amburgo. La cantante statunitense si concederà la suite presidenziale e 75 camere per la sua troupe, per una cifra molto elevata.

fts Fabian Tschamper

Da poco passata dalla Svizzera, la popstar statunitense Taylor Swift si sposterà presto in Germania, dove terrà sette concerti. Due di questi si svolgeranno ad Amburgo il 23 e 24 luglio.

Saranno al Volksparkstadion, dove sono attesi fino a 100'000 Swifties.

Come riporta la Bild, la cantante e la sua troupe alloggeranno nel lussuoso hotel Vier Jahreszeiten di Amburgo. L'hotel a cinque stelle ha ospitato per decenni aristocratici e numerose celebrità. È stato anche premiato come miglior hotel della Germania in diverse occasioni.

Stando al tabloid tedesco, le camere d'albergo saranno pronte per loro il 19 luglio, direttamente dopo i concerti a Gelsenkirchen. Il costo delle camere e della suite dell'albergo dovrebbe aggirarsi intorno a un quarto di milione.

Suite di 350 metri quadrati

L'artista ha affittato 75 camere per il suo team, che costano tra i 500 e i 1000 euro a notte. Lei stessa probabilmente dormirà nella suite presidenziale di 350 metri quadrati.

Qui ha tre bagni, porte insonorizzate, un enorme guardaroba e un bar privato, completamente attrezzato con tessuti bianchi e mobili in legno.

Il servizio in camera può consegnare cibo da tre ristoranti: cucina giapponese e peruviana e piatti alla griglia, come riporta la Bild.

L'hotel Vier Jahreszeiten ha recentemente registrato come ospiti Kim Kardashian e il principe Alberto II. Anche Morgan Freeman, Sophia Loren, Liz Taylor, Romy Schneider, Britney Spears e molti altri avrebbero soggiornato in questo hotel.

Prima di Amburgo inizierà il suo tour tedesco a Gelsenkirchen, temporaneamente ribattezzata «Swiftkirchen».