Ecco le 10 star di Instagram che hanno guadagnato di più nel 2022 Il primo posto va al calciatore professionista Cristiano Ronaldo. Immagine: IMAGO/AFLO Al secondo posto è l'influencer Kylie Jenner, la prima del clan Kardashian/Jenner. Immagine: KEYSTONE Al calciatore Lionel Messi va il terzo posto. Immagine: KEYSTONE La cantante e attrice Selena Gomez arriva al quarto posto. Immagine: KEYSTONE L'attore Dwayne «The Rock» Johnson è al quinto posto. Immagine: KEYSTONE E al sesto posto c'è un'altra delle figlie della momager Kris Jenner, la star dei reality e influencer Kim Kardashian. Immagine: KEYSTONE Al settimo posto troviamo la cantante Ariana Grande. Immagine: KEYSTONE La cantante Beyonce è all'ottavo posto. Immagine: KEYSTONE Khloe Kardashian debutta nella lista col nono posto. Immagine: KEYSTONE E al decimo posto c'è la modella Kendall Jenner, l'ultima delle Kardashian. Immagine: KEYSTONE Ecco le 10 star di Instagram che hanno guadagnato di più nel 2022 Il primo posto va al calciatore professionista Cristiano Ronaldo. Immagine: IMAGO/AFLO Al secondo posto è l'influencer Kylie Jenner, la prima del clan Kardashian/Jenner. Immagine: KEYSTONE Al calciatore Lionel Messi va il terzo posto. Immagine: KEYSTONE La cantante e attrice Selena Gomez arriva al quarto posto. Immagine: KEYSTONE L'attore Dwayne «The Rock» Johnson è al quinto posto. Immagine: KEYSTONE E al sesto posto c'è un'altra delle figlie della momager Kris Jenner, la star dei reality e influencer Kim Kardashian. Immagine: KEYSTONE Al settimo posto troviamo la cantante Ariana Grande. Immagine: KEYSTONE La cantante Beyonce è all'ottavo posto. Immagine: KEYSTONE Khloe Kardashian debutta nella lista col nono posto. Immagine: KEYSTONE E al decimo posto c'è la modella Kendall Jenner, l'ultima delle Kardashian. Immagine: KEYSTONE

Con Instagram si può guadagnare un sacco di soldi. Il sito web «Hopper HQ» ha calcolato quali sono le celebrità che hanno instascato di più sulla piattaforma dei social media nel 2022.

Hai fretta? blue News riassume per te Le piccole e grandi stelle della musica, della TV, del cinema e dello sport guadagnano un sacco di soldi con Instagram.

«Hopper HQ» ha stilato una classifica delle star di Instagram che hanno instascato di più nel 2022.

Kim Kardashian, Ariana Grande e Dwayne «The Rock» Johnson e altri ancora si contendono il podio della classifica. Mostra di più

La maggior parte delle star è sui social media, e probabilmente non solo per divertirsi. I social network come Instagram e TikTok sono infatti fonti di guadagno redditizie per personaggi come Kim Kardashian, Taylor Swift, Cristiano Ronaldo, ecc.

Il sito «Hopper HQ» ha calcolato chi, quanto, e con quanti follower, ha guadagnato nel 2022.

Le donne sono più rappresentate nella classifica rispetto agli uomini e dominano con un 67%. Tuttavia, i grandi atleti come Ronaldo e Lionel Messi sono in cima alla classifica. E un totale di quattro membri del clan Kardashian/Jenner compaiono nella top ten.

«Hopper HQ» precisa che la classifica si basa su dati interni, prezzi di agenzia e informazioni pubbliche.

Cristiano Ronaldo

Con 442 milioni di follower nel 2022 e guadagni per i post pari a oltre 2 milioni di franchi, il calciatore professionista Cristiano Ronaldo guida la classifica. Anche l'anno precedente è stato il numero uno, ma in quell'occasione ha intascato «solo» 1,4 milioni di dollari.

Kylie Jenner

Dopo essere stata estromessa dal secondo al quarto posto da Dwayne «The Rock» Johnson nel 2021, Kylie Jenner torna sul podio nel 2022. Con 339 milioni di follower, una delle figlie della momager Kris Jenner incassa l'equivalente di quasi 1,6 milioni di franchi per post.

Lionel Messi

Lionel Messi è arrivato terzo nel 2022. 328 milioni di fan orgogliosi lo seguono. Sul suo conto finiscono ben 1,5 milioni di franchi per post.

Selena Gomez

La cantante e attrice Selena Gomez ha 320 milioni di follower su Instagram, e guadagna l'equivalente di circa 1,5 milioni di franchi con una condivisione.

Dwayne «The Rock» Johnson

L'attore Dwayne «The Rock» Johnson si piazza quinto. Nel 2022 contava circa 316 milioni di follower e per post ha sfiorato la soglia di 1,5 milioni di franchi.

Kim Kardashian

Kim Kardashian è di nuovo al sesto posto nella lista di quest'anno ed è la seconda più influente figlia di Kris Jenner sulla piattaforma, dietro alla sorellina Kylie. Con 312 milioni di follower guadagna l'equivalente di circa 1,46 milioni di franchi per post.

Ariana Grande

Dopo essere arrivata al terzo posto nella lista dello scorso anno, Ariana Grande scende al settimo nel 2022. Ha 311 milioni di follower ed è appena dietro a Kim Kardashian in termini di incassi nel 2022.

Beyoncé

Già nel 2021, Beyoncé ha difeso l'ottavo posto in classifica. Con 256 milioni di follower, i suoi guadagni equivalgono a 1,2 milioni di franchi per post su Instagram.

Khloé Kardashian

Khloé Kardashian entra nella top ten per la prima volta nel 2022. Questo la rende la terza delle figlie di Kris Jenner nella classifica, dopo le sorelle Kylie e Kim. E con 243 milioni di fan su Instagram ottiene l'equivalente di circa 1,1 milioni di franchi per post.

Kendall Jenner

Kendall Jenner, l'ultima del clan Kardashian/Jenner, è arrivata al decimo posto, come nel 2021. Con 238 milioni di follower instasca circa 1,1 milioni di franchi.