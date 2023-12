Kate e Meghan assistono alla partita di tennis tra Rafael Nadal e Novak Djokovic a Wimbledon 2018. imago/Paul Marriott

I mariti hanno bisticciato per anni e Kate e Meghan non hanno mai avuto una possibilità, sostiene l'autore Omid Scobie. Ma il rapporto gelido è solo colpa di Kate.

Hai fretta? blue News riassume per te Omid Scobie ha scritto il libro «Endgame», in cui fa diverse affermazioni sulla famiglia reale britannica.

Ha scatenato una tempesta mediatica perché avrebbe reso noti i nomi di reali presunti razzisti in una versione in lingua straniera del suo libro.

L'autore ha anche analizzato il rapporto tra Meghan e Kate. Mostra di più

Il caos che circonda il libro «Endgame» si è forse un po' placato nel frattempo, ma Omid Scobie continua a seminare zizzania a Buckingham Palace con le sue affermazioni.

Il rapporto tra la principessa Kate (41 anni) e la duchessa Meghan è sempre stato teso, poiché i loro mariti non si sono ancora riconciliati.

L'autore scrive nel suo libro che Kate e Meghan non hanno mai avuto la possibilità di avere un rapporto profondo. Non hanno mai avuto una vera conversazione.

Kate è chiaramente da biasimare

Naturalmente, il Palazzo sostiene il contrario: le donne hanno sempre avuto il massimo rispetto l'una per l'altra.

Secondo Scobie, non si sarebbe mai potuta sviluppare una relazione intima Per fars si che ciò fosse possibile i fratelli avrebbero dovuto essere vicini.

In passato, l'esperto dei reali britannici è stato visto come un sostenitore di Harry (39 anni) e Meghan (41 anni) - e anche in questo caso biasima chiaramente Kate.

Kate non avrebbe mai mostrato alcun interesse a sviluppare un'amicizia con la cognata. Si tratta di accuse difficili da dimostrare, ma è improbabile che la relazione tra Kate e Meghan decolli.