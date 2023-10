Le bande criminali sono attive a Stoccolma. Un fatto che potrebbe far passare notti insonni anche alla principessa Vittoria e al marito, il principe Daniel. Bob Edme/AP/dpa

Vittoria di Svezia deve temere per la sicurezza dei suoi figli Estelle e Oscar? I media riferiscono che a Stoccolma circola una «banda violenta» che prende di mira i «ragazzi più giovani».

Hai fretta? blue News riassume per te La principessa Vittoria di Svezia e suo marito, il principe Daniel, devono temere per i loro due figli?

A Stoccolma, una banda sta rendendo la città insicura, prendendo di mira i «ragazzi più giovani».

Alcune scuole - situate vicino all'istituto d'élite della principessa Estelle e del principe Oscar - hanno già inviato «lettere di avvertimento» ai genitori. Mostra di più

In Svezia questo mese la criminalità si è nuovamente intensificata. Solo a settembre sono stati registrati undici decessi. Nel 2022, più di 60 persone sono morte in sparatorie. Un record che, purtroppo, potrebbe essere superato quest'anno.

Secondo il settimanale svedese «Svensk Damtidning», al momento una «banda violenta» si sta scatenando a Stoccolma, prendendo di mira «ragazzi più giovani». Sceglie spesso luoghi pubblici per attaccare gli scolari.

Le scuole hanno inviato lettere di avvertimento ai genitori

L'edificio scolastico è un luogo in cui i bambini dovrebbero sentirsi a proprio agio e al sicuro. Ma a Stoccolma la sicurezza non sembra essere garantita. Un fatto che potrebbe far passare notti insonni anche alla principessa Vittoria e a suo marito, il principe Daniel.

«In alcuni casi sono stati usati pugni e calci, ma anche giochi di potere, ad esempio chiedendo al bambino di inchinarsi», scrive «Svensk Damtidning».

Mentre le bande violente si aggirano per Stoccolma, la stampa si chiede se la principessa Vittoria e il principe Daniel debbano temere per la sicurezza dei loro figli Estelle e Oscar. IMAGO/TT

Diverse scuole avevano già inviato «lettere di avvertimento» ai genitori degli studenti. Il «Campus Manilla», dove frequentano la scuola la principessa Estelle e il principe Oscari, ossia i due figli di Victoria e Daniel, si trova al centro degli eventi.

È quindi ovvio il timore che anche gli alunni di questo istituto possano essere potenziali vittime. La polizia di Stoccolma è già stata chiamata e sta lavorando su questi episodi.