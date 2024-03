Ecco perché la ticinese Xenia Tchoumi non vuole mettere su famiglia

Xenia Tchoumi. Keystone

L'influencer Xenia Tchoumi non vuole avere figli. Ma a causa di questa decisione, la 36enne ha più volte subito delle ostilità. «I figli non sono l'unico modo per raggiungere la felicità», spiega in un'intervista.

Hai fretta? blue News riassume per te Xenia Tchoumi ha deciso molto tempo fa di non voler diventare madre.

In passato, l'influencer ed ex Miss Svizzera è stata ripetutamente criticata per questo motivo.

«Ho sempre saputo di non volere figli. Amo davvero la mia vita e non sento che mi manca qualcosa», dice la 36enne in un'intervista al Blick. Mostra di più

L'influencer ed ex Miss Svizzera Xenia Tchoumi ha sempre detto di non voler diventare mamma. «Se avessi avuto dei figli, non sarei stata felice come lo sono ora», ha spiegato in un'intervista al «Blick».

La 36enne ha aggiunto: «Ho sempre saputo di non volere figli. Amo davvero la mia vita e non sento che mi manca qualcosa».

Spesso criticata per questa decisione

L'influencer ne è certa: «Avere dei figli è un grande impegno, e dato che voglio fare tutto bene nella vita, anche in questo caso non potrei essere mamma a metà. E la maternità per me significherebbe un'inversione di rotta di 180 gradi, che non voglio».

La ticinese ha una relazione felice e da anni vive e lavora a Londra. Nonostante queste circostanze, Xenia Tchoumi ha deciso da tempo di non voler allargare la famiglia. Una decisione che ha già avuto delle conseguenze: in passato, infatti, l'influencer è stata spesso criticata per questo.

Gli uomini hanno maggiori probabilità di esistere senza figli

La 36enne, però, non si è lasciata abbattere dalle pressioni dell'opinione pubblica e ancora oggi non ha cambiato idea.

Nell'intervista sul Blick ha precisato: «Non fraintendetemi: credo fermamente che la famiglia e l'amore siano la pietra miliare della vita umana, ma i figli non sono l'unico modo per raggiungere questa felicità». A suo avviso, è molto più importante poter decidere liberamente.

Per Xenia Tchoumi, una cosa è chiara: in quanto donna, viene criticata molto più degli uomini per la sua decisione. «È proprio per questo che è così importante, come donna, far sentire la propria voce», ha detto quindi l'influencer.

E ovviamente, in quanto donna, è anche stata accusata di aver cambiato idea a un certo punto. Ma è inappropriato: «Questo non solo sminuisce la mia opinione, ma è anche semplicemente una cosa indecente».