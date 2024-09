Nella sua autobiografia pubblicata nel 2022, Matthew Perry ha scritto apertamente della sua battaglia decennale contro la dipendenza da alcol, droghe e pillole. Brian Ach/Invision/AP/dpa

Matthew Perry è stato trovato morto nella sua vasca idromassaggio nell'ottobre del 2023. Il sangue dell'attore di «Friends» conteneva una grande quantità di anestetico. La pista degli investigatori porta quindi a medici e intermediari, che ora devono comparire in aula per spiegare cosa è successo.

dpa/bb Bruno Bötschi

Hai fretta? blue News riassume per te L'attore Matthew Perry è stato trovato morto nella sua vasca idromassaggio nell'ottobre 2023.

Un esame post-mortem del corpo ha rivelato una grande quantità di anestetico nel sangue.

Il medico accusato rischia ora dieci anni di carcere, avendo accettato di dichiararsi colpevole. Mostra di più

Dopo l'arresto di cinque persone in relazione alla morte di Matthew Perry, uno dei due medici accusati è comparso in tribunale. Secondo i media statunitensi, il 54enne di San Diego vuole ammettere la sua colpevolezza per aver procurato la ketamina, ossia un'anestetico, all'attore di «Friends».

Anche se è stato rilasciato su cauzione, il giudice di Los Angeles gli ha già vietato di continuare a lavorare. E ora rischia anche una pena detentiva fino a dieci anni.

L'avvocato del medico ha dichiarato ai giornalisti che il suo cliente è «incredibilmente pentito». E quindi ora vuole fare la cosa giusta e collaborare con l'Ufficio del pubblico ministero.

Gli investigatori hanno scoperto una rete criminale

Secondo l'accusa, il medico di San Diego avrebbe venduto una quantità maggiore di ketamina per Matthew Perry a un collega di Los Angeles utilizzando, tra l'altro, una ricetta contraffatta.

Ricordiamo che a metà agosto, la polizia e i pubblici ministeri hanno formulato gravi accuse nei confronti di cinque persone, poi arrestate, tra cui medici, spacciatori e uno degli assistenti dell'attore.

Per mesi la caccia all'uomo si è concentrata sulla questione di come l'attore si fosse procurato l'anestetico, che aveva nel sangue in quantità insolitamente elevate al momento della morte.

Le indagini hanno «portato alla luce una rete criminale sotterranea ampiamente ramificata», ha dichiarato il pubblico ministero Martin Estrada. Gli imputati avevano sfruttato i problemi di dipendenza dell'attore per arricchirsi.

I principali imputati sono un medico di Los Angeles e un fornitore di droga noto come «Ketamine Queen», che avrebbe fornito all'allora 54enne grandi quantità di ketamina sul mercato nero lo scorso autunno. Entrambi si sono dichiarati non colpevoli.

Uno degli assistenti dell'attore ha già ammesso la sua colpevolezza per aver procurato la ketamina a Perry e avergliela iniettata senza che il medico ne fosse a conoscenza. Il 59enne rischia fino a 15 anni di carcere.

Matthew Perry trovato morto nella vasca idromassaggio

Il Chandler di «Friends» è stato trovato morto nella vasca idromassaggio della sua casa di Los Angeles nell'ottobre del 2023. Prima di allora, l'attore aveva più volte parlato pubblicamente della sua battaglia contro la dipendenza da alcol e droghe, tra le altre cose.

Secondo quanto riportato, Perry si era sottoposto a una terapia a base di ketamina sotto controllo medico per depressione e ansia. Si era anche procurato il farmaco sul mercato nero.

La ketamina è un anestetico collaudato da decenni. Alcuni frequentatori di feste la usano anche come droga da discoteca illegale. Inoltre, le persone con depressione resistente al trattamento possono essere trattate con la ketamina in determinate condizioni.