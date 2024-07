Ecco quanto ha guadagnato il principe William in un anno

Il principe William si è recentemente divertito al concerto di Taylor Swift. Arne Dedert/dpa

Grazie all'eredità del Ducato di Cornovaglia, il principe William si è assicurato una rendita reale non indifferente. Nell'ultimo anno finanziario il suo surplus è infatti stato di 28 milioni di euro.

che Carlotta Henggeler

Il principe William ha tutte le ragioni per essere felice: come duca di Cornovaglia, ha guadagnato ben 28 milioni di euro nell'anno finanziario 2023/2024.

Questa somma è stata rivelata nel rapporto annuale del ducato, che l'erede al trono ha ereditato dopo la morte della nonna, la regina Elisabetta II. Come nuovo duca, il principe ha diritto al surplus annuale della tenuta, riporta «bild.de».

Nell'anno finanziario precedente, William ha ricevuto «solo» sette milioni di euro nella seconda metà dell'anno a causa dell'eredità. Una parte dell'eccedenza è stata trattenuta per il capitale circolante. In precedenza, re Carlo III aveva ricevuto 13 milioni di euro.

540 km2 dal valore di oltre 922 milioni di euro

Il Ducato di Cornovaglia, fondato nel 1337 dal re Edoardo III, comprende oggi 540 km2 di territorio con oltre 20 contee ed è stato consegnato ai rispettivi eredi al trono dal XIV secolo.

È considerato una delle maggiori fonti di reddito per la famiglia reale britannica e vale oltre 922 milioni di euro.

L'ultimo rapporto 2023 mostra che il ducato è composto da fattorie, proprietà residenziali e commerciali, oltre che da foreste, fiumi, cave e coste.

La maggior parte delle spese è assicurata dal Ducato

William può contare su entrate crescenti anche in futuro: il ducato ha generato quasi 28 milioni di euro dal 2022 al 2023, oltre un milione in più rispetto all'anno precedente.

In quanto membro della famiglia reale, il principe non ha uno stipendio tradizionale e le sue spese sono in gran parte coperte dal ducato. Inoltre, paga l'imposta sul reddito su tutto la sua rendita, dopo aver dedotto alcune spese domestiche.