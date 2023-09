Chiara Ferragni con il marito, il cantante Fedez, sul red carpet di Venezia 2019. Piergiorgio Pirrone/Lapresse/Lapresse via ZUMA Press/dpa

I figli della star di Instagram Chiara Ferragni e del marito, il rapper Fedez, frequentano una scuola privata. Il rinomato istituto è particolarmente costoso.

Quando si tratta dei figli, niente è troppo bello o troppo costoso. La coppia di influencer più famosa d'Italia lo sta dimostrando.

Chiara Ferragni (33 anni) e il rapper Fedez (36 anni) mandano i loro bambini in una scuola privata, scrive «20min.ch».

La figlia Vittoria (2 anni) va all'asilo, il fratello Leone (5 anni) è in prima elementare. I due frequentano la scuola San Luigi di Milano.

Questa costa 15.730 euro (15.000 franchi svizzeri) all'anno per Leone, più 11.370 euro (10.800 franchi svizzeri) per Vittoria. In totale, i genitori spendono quindi 27.000 euro (25.800 franchi) all'anno per l'istruzione dei figli.

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto dei piccoli in divisa. «Il primo giorno di scuola di Leo e il primo giorno di asilo di Vitto. Che mattinata emozionante», ha scritto nel post.

Cinese mandarino e prospettive globali

Nella rinomata scuola milanese non vengono insegnate solo le classiche materie come l'inglese, la matematica, la storia e la geografia.

In classe si impara anche il cinese mandarino, le prospettive globali, l'economia, l'informatica e il teatro.

Inoltre, i bimbi possono suonare uno strumento musicale. Sono disponibili anche un campo da golf, uno da calcio e uno da basket.