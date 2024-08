Tom Cruise

L'attore si farà carico delle spese universitarie della figlia 18enne, con cui non ha più rapporti.

Covermedia

Tom Cruise dovrà pagare 65mila dollari all'anno per le tasse universitarie della figlia Suri.

Suri si è trasferita in una residenza studentesca della Carnegie Mellon University in Pennsylvania lo scorso weekend. Si ritiene che viva in uno spazio tutto al femminile, la Scobell House, che ospita 88 studentesse, dove condividerà la camera con un'altra studentessa. Pare che la 18enne si sia iscritta a un corso di recitazione e danza.

Non si vedono da 11 anni

Tom non vede la figlia da 11 anni. Quando l'attore e Katie Holmes hanno divorziato nel 2012, si è stabilito che sarebbe stato il divo di «Mission: Impossible» a farsi carico delle spese educative della ragazza, tra cui «spese mediche, odontoiatriche, assicurative, scolastiche, universitarie e altre spese extracurriculari».

Un amico di Cruise ha confermato che il 62enne sta assolvendo ai propri doveri da padre.

«Tom sta pagando le tasse di Suri», ha dichiarato la fonte al DailyMail.com. «Ha sempre pagato per la sua istruzione e non si fermerà perché è un uomo perbene. Non ha mai esitato a pagare il mantenimento e le spese di sua figlia. Non si rimangerà la parola data. Sta adempiendo ai suoi doveri».

L'ultimo incontro tra Tom e Suri risalirebbe al 2013. In occasione della cerimonia per il diploma, la ragazza ha scelto di farsi chiamare Suri Noelle, e non Suri Cruise. Noelle è il secondo nome di Katie Holmes.

