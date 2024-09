La star di «Alf» Benji Gregory è morto il 13 giugno 2024. È stato trovato morto nella sua auto, ma finora la causa del decesso non era ancora nota. NITRO/dpa

Benji Gregory, noto come Brian Tanner di «Alf», è morto quest'estate all'età di 46 anni. Era stato trovato morto nella sua auto, ma la causa non era nota. Ora il medico legale ha svelato che l'attore è deceduto a causa del gran caldo e della cirrosi epatica.

che Carlotta Henggeler

Hai fretta? blue News riassume per te Benji Gregory, noto per il suo ruolo nella sitcom degli anni '80 «Alf», è stato trovato senza vita a giugno nella sua auto, ma la causa del decesso non era nota.

Ora il medico legale ha svelato che l'attore è deceduto a causa del gran caldo e della cirrosi epatica. E la morte è stata classificata come accidentale.

Ritiratosi dopo la carriera di attore, ha prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti e in seguito ha vissuto in Arizona con la moglie. Mostra di più

Negli anni '80 milioni di spettatori in tutto il mondo conobbero Benji Gregory nel ruolo di Brian Tanner, il miglior amico dell'alieno «Alf». La sitcom che prende il nome da quest'ultimo ebbe un enorme successo dal 1986 al 1990.

Benjamin Hertzberg, vero nome dell'attore, era stato trovato senza vita nella sua auto nel parcheggio di una filiale di banca a Peoria, in Arizona, il 13 giugno di quest'anno. Aveva solo 46 anni. La causa della morte non era nota. Secondo la sorella, Gregory soffriva di depressione, disturbo bipolare e problemi di sonno.

Ora il medico legale ha svelato cosa sia successo quel giorno all'attore. Come riporta il portale online «TMZ», sono due i fattori principali che hanno portato alla morte della star televisiva, il cui decesso è stato classificato come accidentale.

Secondo l'ufficio della contea di Maricopa, il decesso è stato causato dal gran caldo combinato con una cirrosi epatica. La causa di quest'ultima non è ancora stata chiarita.

Benji Gregory si è ritirato dopo «Alf»

La sitcom in 102 episodi «Alf», incentrata su un extraterrestre con debolezze umane, ha reso Benji Gregory una giovane star. Nato in California, aveva infatti solo otto anni quando il programma fu trasmesso per la prima volta, nel 1986.

Ma in seguito all'attore è stata negata una carriera a lungo termine nel mondo del cinema e della televisione.

Ha quindi abbandonato il suo nome d'arte subito dopo la fine della serie e si ritirò dagli occhi del pubblico, tanto che fu visto solo raramente in televisione.

Benjamin Hertzberg ha assunto il suo ultimo ruolo di annunciatore nel 1993, optando invece per una carriera nella Marina degli Stati Uniti. In seguito ha vissuto con la moglie Sarah in Arizona, dove ha gestito un canale YouTube piuttosto sconosciuto.